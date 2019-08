Lingen. Was verbindet Sonja Hoffmann, Mechthild Merschel und Franziska Lottmann? Alle drei sind Lehrerinnen im Altkreis Lingen und werden im neuen Schuljahr 2019/2020 Erstklässler unterrichten, die am Samstag ihre Einschulung erleben.

Bei Sonja Hoffmann von der Grundschule Schepsdorf dreht sich in diesen Tagen vieles um den ersten Schultag. Sie selbst wird ab 17. August als Klasssenlehrerin ein erstes Schuljahr übernehmen. Auch ihre sechsjährige Tochter Lisa wird an diesem Tag eingeschult. "An meinen eigenen ersten Schultag kann ich mich kaum noch erinnern", sagt die 41-Jährige in einem Gespräch mit der Redaktion und zeigt ein Foto vom Einschulungstag, dem 31. August 1984, das sie und ihre Mutter Betzabé zeigt.

Am meisten ist ihr das Kleid im Gedächtnis geblieben, das ihre Oma extra für diesen Anlass genäht hat. "Ich habe dieses Kleid geliebt und nur zu besonderen Anlässen getragen", erinnert sie sich. Das Besondere war neben der Optik mit den damals üblichen "Puffärmeln", dass die Oma in Chile lebt und das Kleid per Post kam. "Passte aber trotzdem", erinnert sich die Lehrerin. Denn die Großmutter war zuvor in Deutschland zu Besuch gewesen und hatte Maß genommen.

Schon während ihrer Grundschulzeit in der Wilhelm-Berning-Schule reifte bei Sonja Hoffmann der Gedanke, selbst einmal als Lehrerin vor Schülern zu stehen. Auf jeden Fall sollte der spätere Beruf etwas mit Mathe zu tun haben. "Denn das war immer mein Lieblingsfach", erzählt die Pädagogin. "Besonders geprägt hat mich in der dritten und vierten Klasse unsere damalige Klassenlehrerin Sigrid Weber", berichtet sie weiter. "Sie war zwar streng, aber sehr fair. Sie hat nie jemanden wegen schlechter Leistungen runter gemacht, sondern hat bei jedem etwas gefunden, was er oder sie besonders gut können." Dieses Verhalten ist für Sonja Hoffmann auch heute noch vorbildhaft.

Es ist das zweite Mal, dass die 41-Jährige eine erste Klasse übernimmt. Nach ihrem Lehramtsstudium in Kassel absolvierte sie zunächst das Referendariat nicht weit von dort in Eschwege. Doch dann zog es sie wieder ins Emsland. Da sie bis zur zehnten Klasse unterrichten darf, konnte sie zunächst an der Oberschule in Dörpen anfangen. Dort verbrachte sie sechs Jahre, ehe sie für kurze Zeit zur Grundschule nach Lohne wechselte und schließlich nun seit fünf Jahren in Schepsdorf tätig ist.

Obwohl für Sonja Hoffmann und ihre Tochter der erste Schultag an verschiedenen Schulen beginnt, muss Lisa an diesem Tag nicht auf ihre Mama verzichten: "Zum Glück finden die Veranstaltungen zeitversetzt statt, sodass ich pendeln kann und für meine Tochter und meine Klasse da sein kann."



Mechthild Merschel, geb. Heilker, ist mit Leib und Seele Lehrerin und seit 2000 an der Grundschule Lohne tätig. Vorher wirkte sie als Pädagogin in Gildehaus und Neuenhaus. Die 60-Jährige freut sich auf die Erstklässler (Klasse 1c), die sie im neuen Schuljahr unterrichtet. Sie wuchs mit vier Geschwistern auf einem Bauernhof im Außenbereich von Wietmarschen auf kann sich noch genau an den Tag ihrer Einschulung erinnern. Damals war sie sechs Jahre, von zierlicher Gestalt und konnte gerade den Ranzen mit Griffelbox, Fibel, Rechenbuch und Heft tragen. Schultüten gab es damals noch nicht. "Ich wollte unbedingt in die Schule, um lesen und schreiben zu lernen", blickt die Lehrerin zurück. Zuvor habe sie nur mit ihren Geschwistern gespielt und plattdeutsch gesprochen. "Meine Schwester Maria hat dann drei Tage vor meiner Einschulung auf Weisung unserer Mutter damit begonnen, mir Hochdeutsch beizubringen."

Zusammen mit den etwa 40 anderen Kindern hätten sie alle schüchtern und still in der Ecke gesessen. "Unsere erste Lehrerin, die uns die ersten beiden Jahre unterrichtete, war eine ältere Dame und sehr streng. Wir haben aber viel bei ihr gelernt." Danach habe eine jüngere Lehrerin die Klasse übernommen und den Kindern mehr Freiheiten gegeben. Dass sie später selbst Lehrerin geworden ist, führt die verheiratete Mutter von drei Kindern auf ein Schlüsselerlebnis am Tag ihrer Einschulung zurück: "So unglaublich es klingt: Als ich die Tafel im Klassenraum sah, hatte ich den Wunsch, später selbst Kindern etwas beizubringen." Dieses Ziel verlor sie nicht mehr ais den Augen. Zu Beginn ihrer pädagogischen Laufbahn war sie in der Eylardusschule in Gildehaus besonders gefordert: dort werden Kinder unterrichtet, die mit verschiedensten Defiziten zu kämpfen haben.

Dass sie Lehrerin geworden ist, hat die Pädagogin noch keinen Tag bereut. "Wenn mich die Kinder mit einem fröhlichen ,Hallo, Frau Merschel' begrüßen, geht für mich die Sonne auf." Sie habe weiterhin den Anspruch, jedem Kind gerecht zu werden. Heutzutage seien die Klassenverbände nicht mehr so homogen wie früher, was größere Anforderungen an die Lehrkräfte stelle. "Kinder, die viel draußen spielen, können sich besser konzentrieren, als solche, die schon sehr früh mit Handys und Computerspielen in Berührung kommen", stellt sie fest. Um alle Schüler bestmöglich zu fördern, wäre eine zweite Lehrkraft im Unterricht wünschenswert, sagt die Lehrerin, die auch die Plattdeutsch AG in der Grundschule Lohne leitet. "Es ist bewiesen, dass es Jungen und Mädchen, die Plattdeutsch beherrschen, leichter fällt, weitere Sprachen zu lernen."

Zwölf Erstklässler sind es am heutigen Einschulungstag an der kleinen Grundschule in Andervenne, sieben Kinder waren es im Jahr zuvor. Unterrichtet werden sie gemeinsam in einer sogenannten Kombiklasse. Klassenlehrerin ist Franziska Lottmann. Die gebürtige Messingerin (geb. Geerdes) kennt die besonderen Anforderungen in den Klassen mit Kindern aus zwei Altersstufen bereits aus ihrem Referendariat: Nach ihrem Studium in Vechta hat sie zunächst in Lehrte bei Haselünne unterrichtet.

"Auch dort hatten wir Kombiklassen und ich musste mich immer auf den parallelen Unterricht in zwei Stufen vorbereiten. Das System hier in Andervenne war für mich also nicht neu." Seit zweieinhalb Jahren unterrichtet sie dort und fühlt sich sehr wohl. "Das sind hier ganz tolle Kinder, man bekommt ganz viel zurück und man ist auch selber ganz stolz, wenn die Kinder dann rechnen und lesen können."

Auf den heutigen Einschulungstag freut sie sich daher schon länger und hat sich entsprechend vorbereitet. Nach dem gemeinsamen Gottesdienst mit der ganzen Schulgemeinschaft, vielen Eltern und Paten in der nahen Kirche, gemeinsamen Liedern und dem ersten Klassenfoto geht es mit ihren neuen Schülerinnen und Schülern schließlich auch bereits zur ersten gemeinsamen Schulstunde in den Klassenraum.

In dieser Stunde wird sie aus dem Kinderbuch "Frau Hoppes erster Schultag" vorlesen und anschließend mit den Kindern über ihre Erlebnisse an diesem besonderen Tag sprechen. "Durch die Geschichte werden die Kinder erfahren, dass der erste Schultag nicht nur für sie, sondern auch für uns Lehrer ein besonderer Tag ist und wir auch durchaus etwas nervös sind. Am Ende wird aber alles gut und es wird für alle ein schöner Tag", berichtet Lottmann. In Andervenne werden die Kinder wie in allen Grundschulen der Samtgemeinde Freren zudem auch noch ein besonderes Geschenk der örtlichen Buchhandlung Menke erhalten und die Kinder erwartet eine vom Förderverein Kleine Leute initiierte Luftballonaktion.

"Auch mein erster Schultag in Messingen war sehr schön, auch wenn ich mich an viele Dinge gar nicht mehr erinnern kann. Es war schönes Wetter und ich mochte mein an diesem Tag getragenes Kleid. Und Frau Gude war meine erste Klassenlehrerin." Noch heute unterrichtet Agnes Gude an der dortigen Grundschule, wird als Schulleiterin aber nach Ende dieses Schuljahres ebenso wie die Andervenner Schulleiterin Marita Löckner in Ruhestand gehen.

Frau Gude hat auch in den folgenden Schuljahren einen bleibenden Eindruck bei Franziska Lottmann hinterlassen: "Schon in meiner Grundschulzeit war es mein Wunsch, selber einmal Lehrerin zu werden." Obgleich sie nicht aus einer Lehrerfamilie kommt, diese sich aber langsam dorthin entwickelt: Inzwischen haben beziehungsweise studieren drei ihrer Cousinen auf Lehramt. Alle mit der gleichen Fächerkombination wie Franziska Lottmann: Mathe und katholische Religion.