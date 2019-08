Lingen. Ob gemütliche Ausfahrt oder fordernde Prüfung: Auf ihre Kosten kommen am Sonntag, 25. August, wieder Oldtimer-Freunde bei der 8. MSC Bernd Rosemeyer Oldtimer- und Classic-Rallye Lingen.

Die Rallye des MSC (Motorsportclub) Bernd Rosemeyer Lingen hat in diesem Jahr Schloss Clemenswerth als Etappenziel. Die Teilnehmer werden auf sorgfältig geplanten Nebenstrecken via Gersten, Herzlake, Hüven, Bokeloh usw. nach Sögel geführt, damit sie dann gegen 15 Uhr auf dem Lingener Marktplatz eintrudeln können. Die Ausrichter hoffen auf eine Vielfalt von klassischen Fahrzeugen.

„Auch unsere erste Rallye 2009 hatte das Schloss Clemenswerth als Etappenziel“, erinnert sich Robert Mix, erster Vorsitzender des MSC. „Wer nun allerdings denkt, er könne einfach die alte Strecke abfahren und habe somit die Nase vorn, der täuscht sich“, sagt Mix mit einem Augenzwinkern. Es ist schließlich der Sinn und Zweck einer Rallye, eine exakt vorgegebene Streckenführung abzufahren.

Dort werden sogenannte stille Kontrollen passiert, an denen der Beifahrer in genauer Reihenfolge Buchstaben oder Zahlen in das Fahrtenbuch abschreiben muss. Diese stillen Kontrollpunkte wechseln sich mit Stationen ab, an denen Helfer des MSC in das Fahrtenbuch hineinstempeln. Zwei sogenannte Gleichmäßigkeitsprüfungen ergänzen die Rallye. Das ist die touristische Ausfahrt.

Fischgräten und Chinesen

„Die meisten Teilnehmer entscheiden sich für diese touristische Kategorie, weil sie gern eine gemütliche Ausfahrt mitmachen möchten und sich in der Mittagspause einfach ein bisschen mit Gleichgesinnten unterhalten möchten", erklärt Reinhard Herber, der sich in jedem Jahr detailverliebt um die Ausarbeitung der Strecken kümmert. "Komplizierter ist die tourensportliche Streckenführung. Da gilt es, sich anhand von Fischgräten oder Chinesen zu orientieren.“

Herber weiß, was die Begriffe Fischgräte bzw. Chinese in diesem Zusammenhang bedeuten: „So nennt man die Zeichen bei einer Orientierungsfahrt.“ Diese Zeichen zu deuten und somit die richtige Strecke zu finden, sei ungleich schwieriger. Wer sich für diese Gruppe entscheidet, nehme meistens auch am ADAC Weser-Ems Oldtimer- und Classic Cup teil, dessen Auswertung am Jahresende stattfindet, führt Herber aus.



Aber ob touristisch oder tourensportlich: Allen Teilnehmern, unterteilt nach Fahrzeugkategorie und Altersgruppe, winken am Ende des Tages Pokale. Die Pokale, die Verpflegung bestehend aus Frühstück, Mittagessen und Kuchen sowie die Fahrtenbücher etc. sind im Nenngeld enthalten. „Wer sich bis einschließlich dem 11. August anmeldet, bezahlt 80 Euro Nenngeld. Aber auch bis kurz vor der Abfahrt ist eine Nennung noch möglich. Ab dem 12. August beträgt das Nenngeld jedoch 95 Euro“, erläutert Nico Müschke. Der Betrag gilt je Fahrzeug. Weitere Mitfahrer ab einem Alter von sieben Jahren zahlen jeweils 20 Euro.

Als touristischer Partner ist auch in diesem Jahr „Lingen Wirtschaft und Tourismus“ (LWT) beteiligt. Die Anmeldung erfolgt unter www.bernd-rosemeyer.de.