Lingen. Im Rahmen der bundesweiten "Fairen Woche" heißt es in Lingen wieder „fair genießen“. Zum fünften Mal laden die Katholische Frauengemeinschaft Deutschland (KFD), der Weltladen Lingen, die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden sowie die Stadt am Samstag, 14. September, zum "Fairen Frühstück" ein.

„In diesem Jahr sind wir erstmals in einer Schule zu Gast – gefrühstückt wird in der Marienschule“, freut sich Dekanatsreferent Holger Berentzen, der das Frühstück federführend organisiert, über den neuen Veranstaltungsort. Im Forum der Marienschule erwartet die Frühstücksgäste ab 9 Uhr ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. Wie in den Vorjahren kommen ausschließlich fair gehandelte, regionale und saisonale Lebensmitteln sowie Produkte aus biologischem Anbau auf den Tisch. „Die große Resonanz der letzten Jahre zeigt uns, dass diese Mischung sehr gut ankommt. Es gibt für jeden immer wieder etwas Neues zu entdecken, zu probieren und natürlich zu genießen. Beim "Fairen Frühstück" verlasse keiner hungrig den Raum, stimmen Maria Niemann und Uta van Roje vom Organisationsteam überein. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit können die Gäste nach dem Frühstück übrig gebliebene Brötchen, Aufschnitt und Co. dann auch für zuhause einpacken lassen.



Ausstellung, Vorträge und Musik

Inhaltlich wird das "Faire Frühstück" in diesem Jahr von Schülern der Marienschule gestaltet. „Sie beschäftigen sich im Unterricht mit den verschiedenen Facetten des Themas Fairtrade und wollen den Gästen in kurzen Vorträgen oder Präsentationen Denkanstöße mit auf den Weg geben. Dabei geht es zum Beispiel um die Produktion von Schokolade oder auch um faire Smartphones“, verrät Marko Wittstruck, Schulleiter der Marienschule. Ergänzend dazu bietet eine Ausstellung die Möglichkeit, sich näher mit den Themen auseinanderzusetzen. „Unsere Schüler stellen zudem das Schulspendenprojekt Fundação Terra vor. Das ist eine Selbsthilfeorganisation, die im Armutsviertel der brasilianischen Kleinstadt Arcoverde tätig ist“, sagt Lehrer Enrico Jansen. Für die musikalische Begleitung des Frühstücks sind die Schüler ebenfalls verantwortlich. „Und selbstverständlich packen sie auch beim Auf- und Abbau mit an und helfen beim Catering“, erklärt Konrektor Hendrik Schnieders.

Anmelden bis zum 1. September möglich

Die Teilnahme am Fairen Frühstück kostet 15 Euro für Erwachsene und 7,50 Euro für Jugendliche (11 bis 16 Jahre). Kinder unter elf Jahren haben freien Eintritt. Während des Frühstücks wird eine Kinderbetreuung durch Schüler der Fachschule St. Franziskus angeboten. Anmeldungen sind bis zum 1. September per E-Mail an holger.berentzen@bistum-osnabrück.de oder per Telefon unter 0591 96497221 möglich. Weitere Informationen stehen online auf www.lingen.de/fairtrade zur Verfügung.