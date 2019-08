Lingen.. Herausragendes Kindertheater ist die Eintrittskarte zum kulturellen Leben für den späteren Erwachsenen. Im Frühstadium der Jungen und Mädchen hinterlassen besondere Bühnenerlebnisse einen bleibenden Eindruck bei den jungen Zuschauern, was Rudolf Kruse Bereichsleiter Kultur der Stadt Lingen, in einem Interview mit unserer Redaktion deutlich machte.

Welche Atmosphäre herrscht eigentlich im Lingener Theater an der Wilhelmshöhe, wenn ein Kinderstück läuft?

Es gibt kein besseres Publikum, die Stimmung ist fantastisch, die Kinder reagieren und gehen voll ab mit dem Geschehen auf der Bühne. Am herrlichsten ist, wenn der Künstler zum Beispiel mit einem Tuch wedelt und behauptet, das sei ein Meer, dann ist es das auch. Das wird sofort akzeptiert und von der Fantasie der Kinder übernommen.

Wie groß ist das Interesse, Kinderstücke auf die Bühne zu bringen?

Natürlich muss die Stadt Lingen, die sich als Kulturhauptstadt der Region versteht und zudem Sitz des Theaterpädagogischen Zentrums der Emsländischen Landschaft ist, ein großes Interesse daran haben, hochwertiges Kinder- und Jugendtheater anzubieten und diesem Auftrag versucht sie mit ganzer Kraft gerecht zu werden.

Wie sehen Sie die Situation des Kindertheaters hinsichtlich der moderneren Unterhaltungsproduktionen?

Mit gemischten Gefühlen. Es werden leider immer häufiger unkritische Unterhaltungsproduktionen, publikumswirksame Events und hohe Auslastungszahlen zum Maßstab erfolgreicher Kulturpolitik gemacht. Der Fachbereich Kultur und insbesondere das TPZ wollen gemeinsam dieser Entwicklung qualitativ hochwertige Kinder- und Jugendtheaterproduktionen entgegensetzen und spezielle Angebote auch für Kindergartengruppen und Schulklassen anbieten. Sie sollen als Beitrag zur Kommunikation, Integration und Inklusion dienen, ebenso als Beitrag zur und sozialen Erziehung.



Anzeige Anzeige

Was hat sich verändert bezüglich der Kinderaufführungen im Theater seit Bestehen der Emslandarena Lingen?

Große Produktionen mieten sich dort ein und das ist ein Problem. Oft liegen die Preise bei 50 Euro im mittleren Preissegment und das auch für Kinder. Als Beispiel nenne ich hier nur die Produktion von „Bibi & Tina“. Aber es liegt ja nun an den Eltern, ob sie für viel Geld mitunter weit weg von einer Bühne sitzen wollen, die für ihre Kinder schlecht einsehbar ist. Nach meiner Ansicht handelt es sich hier um Events, eine oftmals gute Show, aber es kann niemals gutes Kindertheater sein.

Was hat denn die Lingener Bühne diesbezüglich zu bieten?

Für die Jüngsten (ab drei Jahre) findet in der Spielzeit fast jeden Sonntagvormittag Kindertheater - Kiki & Pupps“ - im Lingener Professorenhaus statt. Jedes Kind soll und muss sich dieses Angebot leisten können. Die Eintrittspreise sind von der Stadt Lingen kräftig subventioniert und liegen deshalb bei 5 Euro. Das Programm im Theater liegt für Kinder ab 6 Jahre bei 6 Euro und 8 Euro für Erwachsene. Während für die ganz kleinen das Puppentheater eine wichtige Rolle spielt, handelt es sich bei den Produktionen im Theater zumeist um Schauspiel mit Musik. Die Veranstaltungen im Professorenhaus finden immer sonntags um 11 Uhr statt im großen Theater Sonntagnachmittags.

Wie sehen Sie die Zukunft des Kindertheaters?

Ich glaube, dass sich das Kindertheater in den nächsten Jahren neu erfinden und attraktiver als je zuvor sein wird. Es wird die vielen Einflüsse der digitalen Welt „entschleunigen“. Zudem wird es durch sein Live-Erlebnis punkten. Dabei sind allein schon die Geschichten, die man in Opern findet, von Rittern und Königinnen oder einem Holländer, der mit seinem Schiff über die Meere fliegt, ein unerschöpflicher Fundus. Davon bin ich überzeugt. Das Kindertheater als Bühnenprogramm wird nicht untergehen, im Gegenteil, es wird sich in Zukunft mehr denn je zu einer wunderbaren, fantasievollen Erlebniswelt gestalten lassen, die unsere Kinder verstehen und in der sie sich zurechtfinden können.