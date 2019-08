Lingen. Regional und saisonal – dafür steht der Lingener Wochenmarkt. Mit einer neuen Aktion wollen laut Mitteilung der Stadt Lingen die Beschicker nun darauf hinweisen, dass der Einkauf auf dem Wochenmarkt zugleich auch verpackungsarm erfolgen kann.

Gegen eine freiwillige Spende verteilen die Händler deshalb 2.400 Einkaufsbeutel an ihre Kunden – ganz im Sinne eines umweltfreundlichen Einkaufs. Den Erlös spenden sie an den Verein Herzenswünsche aus Münster, der schwer kranken Kindern und Jugendlichen lang ersehnte Wünsche erfüllt.

"Alle Händler nehmen auch gerne die Tüten oder Dosen der Kunden an und befüllen diese mit neuem Obst, Käse, Fleisch oder Oliven“, wird Albrecht Dennemann, der Sprecher der Interessensgemeinschaft des Lingener Wochenmarkts (ILW) zitiert. „Wer verpackungs- und damit plastikarm einkaufen möchte, ist bei uns also sehr gut aufgehoben.“

Mit dem neuen Angebot wollen sich auch einige neue Standinhaber vorstellen. Mittwochs ergänzen ein Biobäcker und Gewürzhändler das Angebot, an den Samstagen bietet eine Direktvermarkterin nun Weidefleisch an und ein neuer Bio-Gemüse- und Obststand ergänzt ab sofort am Mittwoch und Samstag das breite Angebot des Lingener Wochenmarkts. Die Kunden können die Lebensmitteln, Blumen und anderen Produkten damit direkt von den Erzeugern beziehen.