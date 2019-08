Schweißtreibend ist die Arbeit auf dem Festivalgelände an der Schüttorfer Straße. Am Freitag beginnt das zweitägige "Lautfeuer". Foto: Thomas Pertz

Lingen . „Sven für Annabell“, spricht Annabell Rutenberg in ihr Sprechfunkgerät. „Er ist unser Radlader-Guru“, sagt die Vorsitzende des Vereins Abifestival seit 1981 in Lingen auf dem großen Feld an der Schüttorfer Straße. „Radlader-Guru“ Sven Rademaker kommt um die Ecke. Kurze Absprache, dann geht’s weiter. Damit das Lautfeuer gezündet werden kann, wie das Umsonst-und-draußen-Festival 2019 erstmals heißt, ist noch viel zu tun.