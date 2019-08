Lingen. An der Rosenstraße, die in Lingen Schwedenstraße und Fuchsstraße miteinander verbindet, sind auf großen Grundstücken an der Ostseite in den vergangenen Jahren mehrere Mehrfamilienhäuser gebaut worden. Jetzt soll ein weiteres entstehen. Einige Anwohner der Westseite in ihren Einfamilienhäusern fürchten um die Wohnqualität.

"Früher gab es hier nur Einfamilienhäuser mit gepflegten Gärten", sagt Anwohner Dieter Müller. Doch in den letzten Jahren sei durch den Bau von drei Sechs-Familienhäusern und eines Fünf-Familienhauses viel Grünfläche vernichtet worden. Doch nicht nur dies ärgert Müller. Ihn und seine Nachbarin Ursula Hohaus stören die weiteren damit verbundenen Folgen für die Rosenstraße, die als Spielstraße ausgewiesen ist.

Anwohner: Autos fahren zu schnell in Spielstraße

Vor den Mehrfamilienhäuser sind Parkplätze angelegt worden, auf denen die Bewohner senkrecht zum Straßenverlauf parken können. In der Rosenstraße früher vorhandene Beete seien entfernt worden, damit dort ein- und ausgeparkt werden könne, sagt Hohaus. "Dadurch ist die Straße so breit geworden, dass zwei Autos problemlos aneinander vorbei kommen", klagt Hohaius. Früher hätten die Fahrer an diesen Stellen vom Gas gehen müssen. "Jetzt können Kinder nicht mehr ohne Aufsicht auf der Straße spielen", erklärt die Anwohnerin.

Parkplatzproblem in der Rosenstraße

Doch nicht nur der fließende Verkehr stellt nach Ansicht von Hohaus und Müller ein Problem dar. "Es sind nicht mehr genug Parkplätze vorhanden, weil fast alle Familien in den Mehrfamilienhäusern zwei Autos haben", sagt Müller. Einige würden auch Firmenfahrzeuge mit nachhause bringen. "Besucherparkplätze werden zu Dauerparkplätzen und es wird - in einer Spielstraße verbotenerweise - auch auf nicht gekennzeichneten Flächen geparkt", erklärt Müller weiter. Und Hohaus erklärt, dass ein ziemlich heruntergekommenes Beet von der Stadt einfach entfernt worden sei. "Damit hat man noch mehr Platz für Autos geschaffen." Hohaus' Mann ist schwerbehindert, hat einen besonders gekennzeichneten Parkplatz an der Straße vor der Haustür. "Der war immer von anderen zugeparkt und wir mussten schon öfters die Polizei rufen", sagt Hohaus.

Das übereinstimmende Fazit von Müller und Hohaus ist, dass die Rosenstraße die Bebauung und das damit verbundene höhere Verkehrsaufkommen nicht aushält. Lingens Stadtbaurat Lothar Schreinemacher ist da anderer Ansicht: "Die Straße kann die Belastung aufnehmen." Vom 6. bis 11. November 2018 habe die Stadt den Verkehr in der Rosenstraße gezählt. Rund 1200 Fahrzeuge hätten die Straße in diesen sechs Tagen insgesamt befahren. "Das macht 200 Fahrten am Tag", rechnet der Stadtbaurat vor.

Neues Vier-Familienhaus geplant

Im September soll mit dem Bau eines weiteren Mehrfamilienhauses an der Ostseite der Rosenstraße begonnen werden. Müller und Hohaus schreiben es sich auf ihre Fahnen und die weiterer Anwohner, dass der Investor von seinem ursprünglichen Plan, ein Sechs-Familienhaus zu errichten, abgewichen ist. "Jetzt ist da nur noch ein Vier-Familienhaus geplant", sagt Müller. Auch die Stadt habe sich mit dem Investor intensiv auseinandergesetzt, erklärt der Stadtbaurat: "Wir haben das Vorhaben im Sinne der Nachbarn runtergedrückt." Bei dem geplanten Neubau würden auch keine weiteren Beete in der Straße entfernt, da die Parkflächen diesmal paralell zur Straße angelegt würden, versichert Schreinemacher.

Keine Änderung des Bebauungsplans

Der Stadtbaurat verweist auf die wachsende Einwohnerzahl Lingens und denn damit steigenden Bedarf an Wohnraum: "In den letzten Jahren haben wir durchschnittlich jeweils den Bau von 500 Wohneinheiten genehmigt." Die Rosenstraße liege nur rund 1,5 Kilometer von der Innenstadt entfernt. In diesem stadtnahen Bereich müsse Veränderung noch möglich sein. "Wenn wir mit allem nach außen gehen würden, beginnt die Diskussion über den Flächenverbrauch wieder", erklärt der Stadtbaurat. Trotzdem kann er die Anwohner verstehen. "Wir werden uns sehr genau überlegen, wie viel wir da noch zulassen", versichert Schreinemacher. Einer Änderung des Bebauungsplanes, wie von den Anwohnern schon seit Jahren gefordert, erteilt der Stadtbaurat eine Absage: "Wir können nicht in ganz Lingen die Bebauungspläne ändern."