Wietmarschen. Die Motoren heulen am Samstag, 10. August, wieder am Kortenberken auf: Zum 18. Mal lädt der Verein 2-Takt-Motorsport Lohne zum Mofarennen ein.

Ein Motorsport-Krimi vom Feinsten erwartet die Zuschauer am Kortenberken am Samstag, 10. August, ab 11 Uhr mit dem freien Training. Um 13 Uhr beginnt das Qualifying, ab 14.30 Uhr das Old School Race mit straßentauglichen Mofas.

Dem Startschuss des Hauptrennens um 16 Uhr fiebern alle entgegen. Dann kämpfen im Hauptrennen die Fahrer um Plätze und Positionen und kommen nach 300 Runden über 71,88 Kilometer ins Ziel. Auf den Wanderpokal hofft auch diesmal wieder das Team von 2-Takt-Motorsport Lohne. Dazu braucht es auch die große Zuschauerunterstützung, um auf der der asphaltierten Hausstrecke, der RC-Car-Bahn, die schnellsten Runden zu fahren. Die sich ständig ändernden Platzierung können auf einer großen Videowand verfolgt werden. Auch die Streckenposten haben alles im Blick, sodass nach verlorener Bodenhaftung das „Safety-Mofa“ vorwegfährt, und die schnellen Flitzer ihr im Gänsemarsch durch die Monkey-, Sachs- und Cognac-Kurven folgen, um in der Anabolika-Kurve wieder schwungvoll aufzudrehen.

Denn ganz schadlos werden Fahrer und Maschinen auch dieses Rennen nicht überstehen. Selbst der spektakulärste Sturz wird am Ende noch honoriert. Prämiert werden die schnellsten Runden, und letztlich hält das Gewinnerteam den Wanderpokal, drei Kisten Bier und die kleinen, flüssigen „Zündkerzen“ in Händen. Den drei Bestplatzierten werden die Siegertrophäen überreicht.