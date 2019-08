Lingen. Den Veranstaltern des 24. AOK-Radwandertages, präsentiert von Lingen, Wirtschaft und Tourismus (LWT) und der Lingener Tagespost, ist auch in diesem Jahr wieder gelungen, für das Beiprogramm Unterstützer zu finden

Ein besonderer Höhepunkt ist dabei die Tombola für alle aktiven Teilnehmer. Der traditionelle Hauptpreis, ein Fahrrad, wird von der Firma Krone Radschlag zur Verfügung gestellt. Am Sonntag, 11. August, wird sich zeigen, wer mit seinem Los als glücklicher Hauptpreisgewinner auf dem neuen City-Bike den Marktplatz Lingen verlassen darf. Weitere Preise sind ein iPad mit einem Jahresabo von NOZ Medien. Beide Preise werden nur an anwesende Radler vergeben. Weitere Preise sind Eintrittskarten für den Fußball-Zweitligisten Hannover 96 und die in der ersten Bundesliga spielende HSG Nordhorn-Lingen sowie Einkaufsgutscheine. Unter allen mitradelnden Familien wird ein Wochenende im Freizeitpark Slagharen verlost.



Acht begleitende Touren zwischen 20 bis 150 Kilometern stehen zur Auswahl. Start und Ziel erfolgen auf dem Marktplatz. Die Teilnahme ist kostenfrei, zudem, bedarf es auch keiner Anmeldung.

Lingens Erster Bürgermeister Heinz Tellmann und AOK-Regionaldirektor Horst Hillmer werden den AOK-Radwandertag um 12 Uhr eröffnen.