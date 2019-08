Lingen . Ute Schlauer-Doeinck, Pflegedirektorin in der Hedon-Klinik in Lingen, verlässt die Klinik nach 25 Jahren, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Die Klinik gehört zur Mediclin, ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe.

Wie die Mediclin weiter mitteilte, hatte Schlauer-Doeinck ihre berufliche Karriere in der Hedon-Klinik als Pflegedienstleitung begonnen und ist seit September 2013 Pflegedirektorin. „Sie hat erfolgreich zur Weiterentwicklung der Klinik beigetragen“, berichtet Holger Kammann, Regionaldirektor der Mediclin-Kliniken in Niedersachsen. Als Pflegedirektorin ist Schlauer-Doeinck verantwortlich für das gesamte Pflegepersonal aller Fachbereiche der Klinik, unter anderem für die Personalbedarfsplanung sowie die Personalentwicklung im Pflegebereich. Darüber hinaus brachte sie ihr Fachwissen auch auf Unternehmensebene ein. „Ich möchte mich für das große Engagement von Frau Schlauer-Doeinck in diesem Bereich bedanken“, sagte Kammann. „Für die berufliche und private Zukunft wünschen wir ihr alles Gute.“

Aktion "Saubere Hände"

In ihrer Zeit in der Hedon-Klinik engagierte sich Schlauer-Doeinck der Mitteilung zufolge besonders für eine langfristig hochwertige Versorgungsqualität der Patienten. Dazu gehörte auch die wiederholte freiwillige Teilnahme an der bundesweiten Aktion „Saubere Hände“ zur Verbesserung der Patientensicherheit. Hier wurde die Hedon-Klinik 2018 mit dem Silber-Zertifikat für Händehygiene ausgezeichnet.

Eng mit ihrem Namen ist zum einen die Einführung der Krankenpflegeausbildung und zum anderen das duale Studium Pflege Bachelor of Science am Standort Lingen verbunden. Für das duale Studium engagierte sie sich nach Klinikangaben zudem auch im Rahmen von Vorlesungen an der Hochschule Osnabrück/Lingen.

Daneben sei ihr, so Mediclin, der Aufbau eines aktiven Netzwerkes für internationale FSJler (Personen im freiwilligen sozialen Jahr) und BfDler (Bundesfreiwilligendienstleistende) zum Klinikalltag wichtig gewesen. Nicht nur im Bereich der Weiterbildung, auch hinsichtlich der Entwicklung von Pflegekonzepten und Qualitätsstandards habe Schlauer-Doeinck für stetige Verbesserungen gesorgt, die auch einen positiven Einfluss auf den gesamten Konzern hätten, heißt es in der Mitteilung abschließend. Über die Nachfolge für die Besetzung der Stelle der Pflegedienstleitung ist noch nichts bekannt.