Lingen. Die CDU-Landtagsabgeordneten der Region Weser-Ems haben ihre Sommertour unter das Thema "Handwerk" gestellt. Jetzt besuchten sie das Lingener Bedachungsunternehmen Klus.

Die Dachdecker- und Klempnermeister Thorsten Klus und Jürgen Bünker sowie der kaufmännische Geschäftsführer David Kerstan stellten den zehn Abgeordneten das 1980 mit fünf Mitarbeitern gegründete Unternehmen vor. Dabei wurde deutlich, dass die mittlerweile über 44 Beschäftigte verfügende Firma trotz des Wachstums nicht frei von Problemen ist. Mit einem kurzen "krass" reagierte der Lingener Abgeordnete Christian Fühner auf die Information, dass nur 2,5 Beschäftigte im kaufmännischen Bereich tätig seien.

Klus bundesweit tätig

"Die Bandbreite ist größer als man denkt", sagte Bünker. Neben der klassischen Dachdeckerei mit vielen Materialien umfassten die Tätigkeiten heute auch Abdichtungen inklusive Lüftungstechnik, die Dachbegrünung, Außenwandverkleidung, Metalldeckung und Dachentwässerung. Auch Klempnerarbeiten gehörten zu den Aufgaben. "Das fängt mit der Dachrinne an und hört mit einem kompletten Kirchturm auf", erläuterte Bünker. Klus ist laut Bünker bundesweit tätig, aber manchmal auch im Ausland. "Solche Aufträge ergeben sich oft über hiesige Kontakte", sagte Bünker. Auch wenn das Unternehmen viele große Kunden, darunter auch Lingener Industriebetriebe, habe, seien die Privatkunden wichtig. "die Mischung beim Kundenstamm macht's", betonte Bünker.

Kein Bewerber auf Ausbildungsplatz

Bünker beklagte, dass es das Handwerk schwer habe, auch weil es in der Schule von den Schülern untereinander schlecht präsentiert werde. Fühner regte an, auch an Gymnasien mehr für das Handwerk zu werben. Obwohl Klus zum 1. August einen neuen Auszubildenden zum Dachdecker gesucht habe, hätte man niemanden eingestellt. "Es hat sich schlichtweg niemand beworben", sagte Kerstan.

Neben einem Auszubildenden im kaufmännischen Bereich bilde Klus derzeit einen Dachdecker und einen Klempner aus. "Weil Letzterer der einzige in der Region ist, gibt es hier für ihn keine Berufsschulklasse", erläuterte Kerstan. Der Klempnerlehrling müsse daher die Berufsschule in Recklinghausen besuchen. "Weil das in einem anderen Bundesland ist, müssen wir neben den Fahrt- und Übernachtungskosten auch die Gebühren der Berufsschule tragen", sagte Kerstan. "Das ist doch Quatsch. Schließlich sind wir doch ein Deutschland", forderte Kerstan hier eine bessere Regelung.

Steuerliche Belastung zu hoch

Der Geschäftsführer kritisierte auch die steuerliche Belastung. Diese sei zu hoch. Daher gebe es keinen Puffer, um für schlechte Zeiten etwas zurückzulegen. Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers griff die Kritik auf: "Wir müssen bei der Unternehmenssteuer etwas machen und aufpassen, dass wir das Eigenkapital der Unternehmen nicht wegbesteuern."

Hilbers äußerte sich auch zum Vergaberecht, das Bünker kritisch hinterfragte: "Wir wollen die Summen, bis zu denen eine freihändige Vergabe oder eine beschränkte Ausschreibung erfolgen kann, anheben." Allerdings falle dies nicht in sein Ressort, sondern in den Bereich des Wirtschaftsministeriums. Generell betonte Hilbers, dass mehr für das Handwerk und die duale Ausbildung geworben werden müsse. "Die Leute müssen die Perspektiven im Handwerk erkennen können", sagte Hilbers. Er sprach eine niedersächsische Initiative im Bundesrat an, die Meisterpflicht wieder auszudehnen. Zudem habe das Land beschlossen, auch 2020 eine Meisterprämie zu zahlen.

Politik kapituliert vor Wetterproblem

Vor einem Problem, von dem das Dachdeckerhandwerk besonders betroffen ist, kapitulierten jedoch auch die Abgeordneten: dem Wetter. "Es ist schwer einzuordnen, wie lange wir im Winter nicht arbeiten können. Und sollen die Leute im Sommer bei 40 Grad auf dem Dach stehen?", fragte Bünker. Klus habe bei der Hitze seinen Mitarbeitern die Freiheit gewährt, um 4 Uhr morgens anzufangen und um 10 Uhr zu sagen: "Wir können nicht mehr." Doch dann würden den Mitarbeitern Stunden fehlen. "Man muss sich daher die Frage stellen, ob man nicht nur Schlechtwettergeld, sondern ganzjährig eine Regelung braucht", saqte Bünker.

Fühner dankte für die vielen Informationen und Anregungen: "Wir haben gesehen, dass Handwerk noch Maloche ist." Bünker bezeichnete den Besuch der Abgeordneten nach deren Abreise als "gute Sache". Er habe Fühner angemerkt, dass dieser sehr interessiert sei.