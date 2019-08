Lingen. Der Landesverband Theaterpädagogik (LaT) wird aus Landesmitteln für das Jahr 2019 insgesamt 250.000 Euro erhalten, um das Projekt: „Theaterpädagogik in die Fläche bringen" durchzuführen. Unter den sechs beteiligten Theaterpädagogischen Zentren ist auch das TPZ Lingen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir an diesem Projekt beteiligt sind", erklärte Nils Hanraets in einem Gespräch mit der Redaktion. Denn der LaT bekomme keine institutionelle Förderung, sondern nur jeweils projektbezogene Zuweisungen.



Insgesamt gehören drei Module zu dem bis Ende des Jahres laufenden Projekt. "Generationen verbinden durch Theater. "Pflegekräfte stärken" lautet das erste. Dabei findet unter Anleitung von Theaterpädagogen vormittags jeweils ein Workshop mit Kindern einer Grundschule und ein Workshop mit einer Gruppe von Betreuungs- und Pflegekräften statt. In drei Stunden werden einfache Spielformen des Playback-Theaters erlernt. Das ist eine Art Improvisationstheater, bei dem die handelnden Personen wenig sprechen und ein Moderator als Erzähler fungiert. Das Erlernte findet am selben Nachmittag als kleine Theateraufführung in dem beteiligten Wohnheim statt und die Senioren können sich mit ihren jeweiligen Gefühlen, Erfahrungen und Erinnerungen einbringen.

18 Grundschule und Seniorenzentren

Dieses Modul wird niedersachsenweit an 18 Grundschulen und Seniorenzentren im ländlichen Raum durchgeführt. Das TPZ Lingen ist in den Gemeinden Aschendorf, Wietmarschen und Lastrup vertreten. Partner in Aschendorf sind die Amandusschule und das Domicil am Klostergarten. In Wietmarschen sind die Sünte-Marien-Schule und das Matthiasstift involviert. Den theaterpädagogischen Part übernimmt Inka-Charlotte Palm, eine neue Mitarbeiterin beim TPZ in Lingen.

Kinderrechte auf Platt

Während dieses Modul von allen sechs beteiligten Einrichtungen durchgeführt wird, setzt jedes einzelne TPZ zwei weitere eigene Schwerpunkte. Einen setzt das Lingener TPZ in Andervenne. Zusammen mit der dortigen Grundschule und der Plattdeutschen Theatergruppe nehmen sich die Theaterpädagogen dem Thema "Kinderrechte" an – und zwar auf plattdeutsch. Somit wird ein inhaltlich relevantes Thema mit dem Pflegen der Sprachtradition in Einklang gebracht. Als Abschluss wird die gesamte Gemeinde zu einer Präsentation des Erarbeiteten am 24. November um 15 Uhr in die Andervenner Schützenhalle eingeladen.



Umsetzung des Buches "Emsiges Land"

In einem zweiten Schwerpunkt geht es um die Umsetzung von Geschichten aus dem Buch "Emsiges Land" von Manfred Rokel. Drei Experten (ein Regisseur, ein Musiker und ein Choreograf) werden in drei bis vier Dörfern zusammen mit einem ortsansässigen Verein, versuchen aus den Texten eine kleine Aufführung zu machen. Hier gibt es nach Hanraets Angaben allerdings noch keine konkreten Termine.

"Ich bin schon sehr gespannt, was daraus entstehen kann", freut sich Hanraets auf dieses Projekt, in dem mehrere Generationen involviert sind. Er ist sich sicher, dass es auch im ländlichen Raum schon viele Kulturschaffende gibt und unterstreicht: "Wir wollen nicht kommen und zeigen, wie Kultur geht, sondern eher schauen: Was ist schon da? Was bringen wir mit? Und wo kann man noch neue Impulse setzen? Wird aus so einem Projekt vielleicht eine festes Angebot?

Einen ersten Eindruck kann man sich schon mal im Oktober verschaffen. Dann sollen auf dem Lingener Universitätsplatz alle drei Teilprojekte präsentiert werden.