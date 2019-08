Einzelhandel in Lingen: Guter Service bringt Kunden

Lingen . Natürlich sind die Aussagen von zwei Kaufleuten in der Lingener Innenstadt nicht repräsentativ für die Situation des Einzelhandels in der Kommune. Aber dass beide, Martin Grabein und Reent Iserlohe, nicht gleich das hohe Klagelied der großen Online-Konkurrenz anstimmen, wenn nach dem Geschäftsverlauf gefragt wird, ist erst einmal ein gutes Zeichen.

Es wird immer noch Geld verdient im stationären Einzelhandel in Lingen. Vielleicht nicht in jeder Branche oder in anderen je nach Lage des Geschäfts schwieriger und mit höherem Aufwand. Aber der Einkaufsbesuch lohnt sich immer doch. Dass wissen auch die auswärtigen Kunden, die nicht nur wegen der hübschen Innenstadt nach Lingen fahren.



Ganz klar: Bei Temperaturen über 40 Grad wie Ende Juli bleiben Kunden natürlich aus. Da kann der komplette Verkaufsraum mit „Sale“-Plakaten zugepflastert sein. Es sei denn, eine Klimaanlage erleichtert das Umkleiden. Oder ein kühles Glas Wasser, das den Kunden gereicht wird. Guter Service neben der Beratung, mit denen der stationäre Handel punkten kann. Und dies in Lingen auch tut, wie mehrere Geschäfte belegen. Macht nichts, wenn es noch mehr werden.