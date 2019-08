Lingen. Begeistert haben viele Kinder das Angebot der Eisenbahnfreunde Lingen angenommen, im Rahmen der Ferienpassaktion an fünf Terminen jeweils drei Stunden mit einer Modelleisenbahn zu spielen.

Dazu hatte der Verein laut Pressemitteilung in seinem ständigen Domizil, dem Haus der Vereine in Reuschberge, eine über 20 Meter lange funktionsfähige Modelleisenbahnanlage aufgebaut. Es gab die beiden Orte Kirchberg und Feuerberg, den Bahnhof Liebau, das dazugehörige Betriebswerk mit Lokschuppen für Dampf- und Dieselloks, ein Schotterwerk und Güterschuppen. Im Einsatz waren mehrere Personen- und Güterzüge und im Wechsel bis zu 15 Lokomotiven.

Und der Clou des Ganzen: Die Schüler konnten Loks und Züge selbst fahren. Also nicht nur passiv zuschauen und staunen. Vereinsmitglieder wiesen sie an und begleiteten sie auf ihren Fahrten auf der Anlage. Da wurde nicht nur gefahren, auch Lokwechsel und Rangierarbeiten wurden durchgeführt, und das alles mit viel Engagement. Am Ende der jeweiligen Veranstaltung sah man bei den Schülern glückliche Gesichter. Den Eltern, die sie abholten, erzählten sie begeistert von dem Erlebten. Eine Wiederholung der Aktion ist in den Herbstferien vorgesehen.