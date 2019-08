50 Kilo Blaubeeren für Altenpflegeheime in Lingen und in Lohne CC-Editor öffnen

Marco Menne (links), Präsident des Rotary-Clubs Lingen, überreichte 50 Kilogramm Blaubeeren für drei Altenpflegeheime an Annegret Wallmann (rechts). Foto: Rotary-Club Lingen

Lingen. Rotarier aus Lingen, Rotoracter und Inner Wheelerinnen haben 50 Kilogramm Blaubeeren für die Altenpflegeeinrichtungen Haus Simeon und Mutter-Teresa-Haus in Lingen sowie für das Matthias-Haus in Wietmarschen-Lohne an Annegret Wallmann überreicht, die alle drei Einrichtungen leitet.