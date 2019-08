Großes Lichterspektakel am Saller See CC-Editor öffnen

Eine Wasser-Licht-Show wird auf dem Saller See für eine ganz besondere Stimmung sorgen. Verschiedene Musikvereine und Gesangsgruppen lassen diese Veranstaltung zu einem "Wasser-Licht-Konzert"werden. Foto: THW

Lengerich. Am Samstag, 10. August, findet am Saller See erstmalig ein Lichterspektakel statt. Der „See mit Musik“ ist fast genauso alt wie der KULTOURsommer im Emsland. Doch in diesem Jahr erhält die Veranstaltung ein ganz neues, ungewöhnliches Gesicht.