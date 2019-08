Lingen. Neuer Standort für die F&K Laser- und Umformtechnik GmbH & Co. KG: Das Unternehmen zieht vom Industriepark ins Industriegebiet Lingen-Nord an die Ulanenstraße. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt Lingen hervor.

Die Investitionen belaufen sich den Angaben zufolge auf rund 3,5 Millionen Euro. „Ich danke Ihnen für die enormen Investitionen in den Industriestandort Lingen und gratuliere Ihnen zu Ihren neuen Gebäuden. Ich freue mich, dass Sie unserer Stadt erhalten bleiben“, wird Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone nach der Besichtigung des neuen Firmengeländes mit den Geschäftsführern Frank Fels und Werner Kramer zitiert.

Möglichkeiten zur Erweiterung

Das Metallverarbeitungsunternehmen wurde 2011 laut Mitteilung der Stadt durch die beiden Geschäftsführer gegründet. Aus zwei Hallen und Büroräumen im Industriepark, die angemietet waren, haben Fels und Kramer sich nun einen eigenen Standort aufgebaut. Auf dem etwa 13.500 Quadratmeter großen ehemals städtischen Grundstück ist eine 102 Meter lange und 40 Meter breite Industriehalle entstanden. „Dabei haben wir uns die Möglichkeit zur Erweiterung offen gehalten“, sagte Werner Kramer.

Maschinenwärme für Beheizung

Angrenzend befindet sich das etwa 500 Quadratmeter große Bürogebäude mit Sozialräumen. Der Bau der Halle sowie des Bürogebäudes wurde vorwiegend von der Lingener Firma Deeters Stahlbau bewältigt. „Wir nutzen hier im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit die Wärme der Maschinen für die Beheizung und Klimatisierung der Büros“, erklärte Frank Fels eine Besonderheit des Neubaus.

Die neuen Gebäude sind fast einzugsbereit. „Offiziell sind wir noch das ganze Jahr in Darme, aber wir streben den Umzug bis Mitte Oktober an“, sagte Frank Fels. In Kürze soll mit dem Umzug des Maschinenparks begonnen werden. Die circa 50 Mitarbeiter werden hier dann täglich in drei Schichten im Bereich Lasern, Umformung und Schweißbaugruppen, für die Kunden in ganz Deutschland tätig sein.