Lingen. Jeans, Polohemd, die nackten Füße in Sandalen: Heiner Pott hat den üblichen Anzug gegen legere Kleidung eingetauscht. Nicht, weil der frühere Lingener Oberbürgermeister Freizeit hat, sondern freie Zeit. Der 65-Jährige ist seit einigen Wochen Pensionär. Und inzwischen auch im Ruhestand angekommen? "Noch fühlt es sich eher wie Urlaub an", schmunzelt er.

Lingen, Münster, Hannover: Diese drei Städte markieren die beruflichen Stationen des Lingeners, der nach dem Abitur am Georgianum in Münster Rechtswissenschaften studierte und 1986 in seiner Heimatstadt Dezernent für Jugend, Soziales, Sport und Ordnung wurde. 1990 wurde er Stadtdirektor. "Karl-Heinz Vehring hat mir in jungen Jahren viel Vertrauen geschenkt und mich gefördert", ist Pott dem langjährigen Lingener Oberstadtdirektor noch heute dankbar.

Als Vehring in den Ruhestand ging, wurde Pott nach seinem Wahlsieg im Jahr 2000 erster hauptamtlicher Oberbürgermeister der Stadt Lingen. Zuvor hatte er sechs Jahre als Umweltdezernent in Münster gearbeitet. 2010 folgte dann der Sprung nach Hannover: Pott wurde Staatssekretär im niedersächsischen Sozialministerium unter Ministerin Aygül Özkan (CDU) und im Juni 2013 Verbandsdirektor des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen. Dies blieb er bis zum Eintritt in den Ruhestand.

"Niedersachse der Woche"

Erfolgreich ist der Lingener auf allen seinen beruflichen Stationen gewesen. So setzte er gerade zuletzt in seiner leitenden Funktion in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft wichtige Impulse zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus in Niedersachsen. "Menschen mit unterschiedlichen Positionen an einen Tisch zu bringen und zu einer Verständigung zu bewegen": So beschrieb das landespolitische Onlinemagazin "Der Rundblick" Pott im April und kürte ihn zum "Niedersachsen der Woche". Den Bürgern in Lingen und Umgebung ist er aber insbesondere durch seine zehnjährige Amtszeit als Oberbürgermeister seiner Heimatstadt bestens in Erinnerung.

Die Umwandlung der ehemaligen Eisenbahnhallen zum Campus Lingen, des früheren Bundeswehrgeländes der Scharnhorst-Kaserne zum Wohnpark in Reuschberge, die Sicherung des Energiestandortes Lingen durch den Bau eines 500 Millionen Euro teuren Gaskraftwerkes, die Rad- und Fußgängerunterführung am Bahnhof, der Bau der Lookentor-Einkaufspassage: Herausragende Lingener Infrastrukturprojekte verdichten sich von der Planung bis zur Umsetzung – mit Ausnahme des Emsauenparkes - auf gerade einmal zehn Jahre. Dazu gehört auch die Initiative für die Emslandarena, deren Notwendigkeit und Bau Pott erstmals beim Neujahrsempfang der Stadt im Jahr 2008 auf die politische Tagesordnung setzte.

Ideen- und Impulsgeber

Der Jurist war Ideen- und Impulsgeber im Rathaus, immer aber auch Teamspieler. Er sei das alles nicht allein gewesen, unterstreicht der Lingener. "Ich bin unglaublich dankbar, auch demütig, dass ich die Gelegenheit hatte, mit anderen zusammen so viel zu machen", betont Pott. "Wir hatten ein tolles Team", hebt er hervor und zählt auf: Uli Boss, Christian Schowe, Arno Ester, Ralf Büring. "Wenn es in die Schlacht ging, standen sie hinter einem", beschreibt Pott so manches Ringen um den weiteren Weg der Stadt.

In seiner Amtszeit gelang es auch, den Technologiekonzern Rosen weiter an den Standort Lingen zu binden. "Ich habe immer gesagt: Rosen hier zu halten ist genauso wichtig wie den Kraftwerksstandort hier zu halten", beschreibt der 65-Jährige die Bedeutung des Konzerns als größter industrieller Arbeitgeber der Stadt.

Zu den Mitstreitern im Rathaus während dieser Jahre pflegt Pott immer noch gute Kontakte. Vor allem zu Uli Boss, der im letzten Jahr als Geschäftsführer der Stadtwerke in den Ruhestand ging. Er ist ein guter Freund von Pott. Die beiden kennen sich seit der gemeinsamen Bundeswehrzeit nach dem Abitur. "Uli hat mich geprägt", sagt Pott. „Unbestechlich und klar, wie er die Dinge formuliert, dabei völlig uneitel“ - so beschreibt er den früheren Kollegen.

Es gab auch Blessuren

Gleichwohl: Ohne Blessuren, auch wenn sie unsichtbar sind, sind die Umsetzung so vieler Projekte parallel nicht an Pott vorbeigezogen. Kontroversen blieben nicht aus. Wie etwa die um die Abholzung von sechs Hektar Wald im Altenlingener Forst für die Ansiedlung eines Betriebsteils des Chemieunternehmens Hagedorn, die nie erfolgte. Pott hat persönliche Anfeindungen erlebt, Verleumdungen, auch Drohungen, die ihn und seine Familie erheblich belastet haben.

Vergessen sind diese Dinge nicht, auch wenn er sie nicht mehr als Ballast mit sich herumschleppt. "Jeder hat einen Anspruch auf ein gewisses Maß an Achtung und Respekt", betont der Lingener. Das gelte für die haupt- und ehrenamtlich Aktiven in der Kommunalpolitik gleichermaßen. "Sie müssen sich viel gefallen lassen, dabei engagieren sie sich nicht für sich, sondern für andere", hebt Pott hervor. "Ich kenne Leute, die genau wegen dieser mangelnden Wertschätzung nicht für das Amt eines hauptamtlichen Bürgermeisters kandidieren wollen."

Besonderen Halt hat er in dieser Zeit bei seiner Frau Traute gefunden. „Was sie geleistet hat, ist unglaublich“, erinnert Pott auch an die Jahre zwischen 2010 und 2019, wo er während der Woche und zusätzlich auch an so manchem Wochenende in Hannover war. „Sie ist jemand mit einem besonderen Herzen für andere und für mich mein Korrektiv“, sagt er.

Gartenpflege

An der Gartenpflege ihres Mannes gibt es zurzeit jedenfalls nichts zu meckern. Die Hortensien blühen ordentlich und der Rasen ist tipptopp gepflegt. „Da hatte ich früher nie Zeit für“, lacht Pott. Die „Aufgabenstellung“ sei nun eine andere, rutscht ihm ein Begriff heraus, der besser zu seinen bisherigen beruflichen Tätigkeiten passt, als zum neuen Lebensabschnitt als Pensionär. Ganz angekommen ist er im Ruhestand deshalb in der Tat noch nicht. Mit beiden Füßen sei er noch nicht aus dem „Karussell“ rausgetreten, wie Pott es formuliert.

Aber mit einem Fuß auf jeden Fall. Vor zweieinhalb Jahren ist der frühere Oberbürgermeister mit dem Gitarrenspiel angefangen, das er weiter verbessern will. Und sich künftig ehrenamtlich engagieren, in welche Richtung, ist derzeit noch nicht spruchreif. „Ich hab‘ viel Gutes erfahren, da möchte ich auch etwas zurückgeben“, betont der Ruheständler. Die Leidenschaft fürs Joggen hat sich der drahtige Lingener im Übrigen bewahrt. Pott will in Bewegung bleiben – auch im Ruhestand.