Lingen. 15 Auszubildende in den Berufen Maurer, Zimmerer sowie Beton- und Stahlbetonbauer haben ihre Gesellenprüfung erfolgreich bestanden und sind im Rahmen einer Lossprechungsfeier von der Innung des Baugewerkes Lingen freigesprochen worden.

Zu dem Festakt im Gasthof Klaas-Schaper konnte Obermeister Georg Kall neben den jungen neuen Handwerksgesellen auch die Ausbildungsmeister, Berufsschullehrer sowie Eltern und Freunde willkommen heißen.

Die neuen Gesellen Maurer: Marek Hemme (Immobilienbau Bickers, Wietmarschen); Maximilian Kall, (Hubelitz Friedhelm Bauunternehmen, Lengerich); Bastian Milius (Josef Löcken Bauservice, Spelle); Simon Poggemann (Krämer-Bau, Wietmarschen); Artur Schlegel (VS-Bau, Lingen); Marvin Tholen (Gels, Lingen); Jens Thye-Moormann (Kall, Thuine); Jan Weßling (Höving, Handrup). Zimmerer: Mathias Essmann (Zimmerei & Holzrahmenbau Abeln, Lingen); Leon Gels (Werner Krämer Bauunternehmen, Wietmarschen-Lohne); Sebastian Griep (SH Holz- und Modulbau, Lingen); Marco Plagemann (Zimmerei Siepker, Salzbergen). Beton- und Stahlbetonbauer: Leon Colmer, Nico Überfluß (beide Hofschröer, Lingen)

„Der Gesellenbrief dokumentiert die im Rahmen der Ausbildung erworbenen Qualifikationen in den Ausbildungsberufen des Baugewerbes und bescheinigt, dass das Ausbildungsziel erreicht worden ist“, betonte Kall. Damit beginne zugleich ein neuer Lebensabschnitt: „Mit der Lossprechung werden Sie nunmehr das erworbenen Fachwissen in den Betrieben einsetzen und damit Verantwortung im Unternehmensablauf wahrnehmen.“

Erhebliches Leistungsgefälle

Leider hätten nicht alle Bewerber das Ziel erreicht, bedauerte Georg Kall zugleich ein erhebliches Leistungsgefälle. Das Bauhandwerk sei mehr denn je auf qualifizierten Nachwuchs angewiesen. Nur mit Fachkräften, die bereit seien, eigenverantwortlich und flexibel die Herausforderungen des rasanten technologischen Wandels anzunehmen, könne die Produktivität gesteigert werden. In dem Zusammenhang rief der Obermeister die jungen Gesellen auf, sich weiterzubilden und somit den sich verändernden Anforderungen der Kundschaft zu entsprechen. Die Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung seien vielfältig.

Die Festansprache hielt Wilhelm Schomaker, Vizepräsident der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim. Der Redner stellte den Leistungsgedanken in den Mittelpunkt seiner Rede: „Bei uns im Handwerk kommt es nicht darauf an, woher du kommst, sondern wo du hin willst.“ Die Ausbildungsbetriebe und die Kollegen hätten die jungen Leute in der Ausbildungszeit begleitet und sie angefeuert, ihnen geholfen, sie getröstet und manchmal auch Mut gemacht oder gar einen kräftigen Schubser nach vorne gegeben.

Die handwerkliche Qualität komme aus modernen Betrieben mit hervorragend ausgebildeten Gesellen. „Sie wissen nicht nur, wo der Hammer hängt, sondern auch wie der Rotationslaser oder die computergesteuerten Werkzeuge zur exakten Bearbeitung funktionieren.“

Auch menschlich gereift

Als Vertreter der Berufsbildenden Schulen, Technik und Gestaltung gratulierte Frank Bierbaum den erfolgreichen Absolventen. „Ab heute gehören Sie zu der Generation der jungen Facharbeiter, die am Markt dringend gebraucht werden. Viele Auszubildenden sind nicht nur beruflich, sondern auch menschlich gereift.“

Einige Höhepunkte in der Ausbildung und im Berufsschulalltag ließ Innungssieger Maximilian Kall Revue passieren. Das Patenkind von Obermeister Georg Kall dankte Ausbildern, Kollegen, Eltern und Freunden sowie den Berufsschullehrer für die Unterstützung in einer lehr- und erfahrungsreichen Zeit.

Für besondere Leistungen wurden Simon Poggemann, Marvin Tholen und Dainius Vicinskas ausgezeichnet.