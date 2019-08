Lingen. Das Theaterpädagogische Zentrum (TPZ) in LIngen hat eine neue Homepage, die es Nutzern erleichtern soll an Informationen zu kommen und sich für Kurse anzumelden.

"Die Neugestaltung war dringend notwendig," sagt TPZ-Leiter Nils Hanraets in einem Gespräch mit der Redaktion. Der Auftritt war seiner Meinung nach wenig ansprechend, zu unübersichtlich und die Möglichkeiten sich online anzumelden waren, auch sehr begrenzt. "Das ist nun alles anders", freut sich Hanraets. Eine Anmeldung ist jetzt sehr einfach. Symbole neben den Angebot signalisieren, ob noch Plätze frei sind. Auch sieht der Nutzer sofort, für welche Altersgruppe der entsprechende Kurs geeignet ist, und wo er stattfindet.

Doch nicht nur die Kurse möchte der TPZ-Leiter auf der Homepage "sichtbar machen". "Mir sind auch die Dinge wichtig, die man nicht so sieht", betont der Theaterpädagoge. Das wird deutlich beim Menüpunkt "TPZ unterwegs". Denn nicht immer ist das TPZ selber Veranstalter. Häufig ist das Zentrum auch als Projektpartner in den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim unterwegs, um zusammen mit Partnern in dieser Region für kulturelle Bildung zu sorgen.

Welche Kooperationspartner es gibt, ist unter dem Punkt "TPZ vernetzt" zu finden. "Kulturelle Bildung braucht Austausch und den Blick über den eigenen Tellerrand. Deshalb ist das TPZ Lingen aktives Mitglied eines bundesweiten Netzwerkes kultureller Bildung und engagiert sich in zahlreichen landesweiten, nationalen und internationalen Verbänden", heißt es dort.

"Je nach Interesse können sich Besucher der Homepage ganz gezielt mit wenigen Klicks nach einer bestimmten Sache bei uns suchen oder sich ganz allgemein einen Überblick über das Angebot verschaffen.