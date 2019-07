Lingen. Enttäuscht hat sich eine der Organisatorinnen der Demonstration am vergangenen Freitag in Lingen gegen die Situation in der Pflege über die geringe Teilnehmerzahl geäußert. Schätzungsweise rund 60 Bürger hatten an der Veranstaltung teilgenommen.

Organisiert hatten diese Kerstin Suren und Sandra Barth. Die Lathenerin arbeitet als Krankenschwester in Meppen, die Uelsenerin arbeitet in der Grafschaft Bentheim in einem Seniorenheim. "Ich sage ganz ehrlich, dass ich über die Teilnehmerzahl an der Demo etwas enttäuscht bin", betonte Suren in einer Mitteilung.

In einigen Regionen Niedersachsens könne schon heute aufgrund der geringen Anzahl an Pflegefachpersonen keine durchgehend qualitativ hochwertige Versorgung mehr gewährleistet werden, so die Pflegefachkraft. Mit stark zunehmender Anzahl an pflegebedürftigen Menschen drohe eine deutliche Verschärfung der ohnehin schon angespannten Pflegesituation, erklärte die Lathenerin und nannte als Quelle die Pflegekammer. Eine Demo diene dazu, die Öffentlichkeit zu informieren, aufmerksam zu machen und die Politik darauf hinzuweisen, dass sie im Zugzwang sei. So etwas funktioniere im Kleinen, aber noch viel besser im großen Rahmen.

Mit schlechtem Gewissen

Vor diesem Hintergrund "verstehe ich Hunderte von Pflegekräften in unserer Region nicht", betonte Suren. Sie würden einspringen, Überstunden leisten und zum Teil mit schlechtem Gewissen nach Hause gehen. Sie wüssten, dass längst nicht alles rund laufe und beklagten dies auch vielfach. "Fragt man gezielt nach, warum sie nicht dabei waren, ein Zeichen für unseren Beruf zu setzen, kommt es zu verschiedenen Antworten: Einige haben Angst um ihren Job, bzw. Angst vor ihrem Arbeitgeber. Andere sehen keinen Sinn darin, auf Missstände hinzuweisen, weil sie denken, das sich ja eh nichts ändern wird. Und viele andere haben einfach keine Lust. "

Sei "Weiterjammern" die einzige Option?, fragte Suren und bezog mit dieser Frage auch Bürger mit ein, die eventuell jetzt schon gepflegt oder in Zukunft pflegebedürftig sein würden. Wie die Zukunft aussieht, wenn nicht bald ein Ruck durch das System gehe, beschrieb die Krankenpflegerin so: "Papa ist nicht rasiert, Omas Essen kalt und nicht angerührt, der OP-Termin wird zum dritten Mal verschoben und es gibt kein freies Bett im Krankenhaus, weil Betten gesperrt wurden."

Die politischen Verantwortlichen werden nach Auffassung von Suren freiwillig an diesem System nichts ändern. Das hätten sie in den letzten Jahrzehnten deutlich gezeigt. Einsparungen und Profitgier hätten zur aktuellen Situation geführt. "Aber auch, dass wir es als Gesellschaft zugelassen haben." Suren forderte abschließend dazu auf, die Notwendigkeit zur Veränderung stärker sichtbar zu machen. "Beim nächsten Mal vielleicht und hoffentlich mit lauter und starker Masse!"