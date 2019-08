Lingen. Ganz im Zeichen der Weltmusik steht Freitag und Samstag die Lingener Weinlaube auf dem Universitätsplatz , die in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag feiert. Ein Weinfest findet Samstag auch auf dem Wöhlehof in Spelle statt. Die Freilichtbühnen laden wieder zu ihren Veranstaltungen ein..

Diese Veranstaltung darf im Sommer in Lingen nicht fehlen: die Weinlaube auf dem Universitätsplatz, die am 2. und 3. August 20-jähriges Jubiläum feiert. Ab 19 Uhr wird an beiden Abenden neben ausgewählten Weinen und passenden Speisen ein Musikprogramm angeboten. Freitag treten neben "Tobias Bako & Friends", Jean-Pierre Khonde auf, der karibische Klänge darbietet. Samstag tritt dann unter anderem eine Tonga-Gruppe aus Simbabwe auf. Freier Eintritt.

Auf ein Gläschen Wein

Ein hochwertiges Angebot an Weinspezialitäten und passende musikalische Unterhaltung im Freien bietet am Samstag um 18 Uhr der Wöhlehof in Spelle. Für den musikalischen Rahmen sorgen die „Tastenrowdys“. Bei schlechtem Wetter findet das Weinfest in der Diele des Wöhlehofes statt. Kostenloser Eintritt.



Nacht der Museen

Bis Mitternacht sind Museen, Ausstellungen und private Sammlungen am Samstag in Rheine geöffnet. Führungen, Märchenstunden und Künstlergespräche werden angeboten. In Elte, Bentlage und der Innenstadt beteiligen sich 15 Standorte an der Nacht der Museen. Eine Nacht, in der es viel zu sehen gibt, und wer alles sehen möchte, kann dafür den Pendelbus nutzen, der im Halbstunden-Takt die Spielorte anfährt.

Blues, Jazz und Soul

Dank der Spielfreude und Spontanität der Musiker vom Gregor Hilden Organ Trio, die im Grenzbereich von Blues, Soul und Jazz agieren, ist ein Abend voller Musikalität mit Spaßfaktor im Innenhof des Klosters Bentlage in Rheine garantiert. Eintritt frei.

Backtag in Lengerich

Sonntag können Interessierte an einer Fahrradtour zum Backtag an Ramings Mühle in Lengerich teilnehmen. Start ist um 10 Uhr am Wöhlehof Spelle. Die Tagesetappe umfasst 50 Kilometer, die Gebühr beträgt 8 Euro (inkl. Kaffeetafel).

Freilichtbühnen

Auf der Freilichtbühne Meppen wird Sonntag um 16 Uhr das Stück "Madagascar" gezeigt, Freitag und Samstag um 20 Uhr gibt es Saturday Night Fever". Die Freilichtbühne Bad Bentheim präsentiert die Komödie "Kaninchen können's besser" am Samstag um 20.30 Uhr, "Peter Pan" Sonntag um 15 Uhr. Zu einer Musicalnight lädt die Waldbühne Ahmsen Samstag um 20 Uhr ein, das Musical Heidi wird Sonntag um 15.30 Uhr aufgeführt.

Ausstellungen



In der Lingener Kunsthalle werden zwei neue Ausstellungen (bis 26. August) gezeigt: "Schluss mit Reden, spielen wir!" befasst sich mit der Frage, ob feministische Themen heute in der Kunst nach wie vor relevant sind oder ob sie sich verlagert haben. "Weltanschauungen" macht die Systemtheorie des Bielefelder Soziologen Niklas Luhmann haptisch erfahrbar.

"Leben hinter Wall und Graben" lautet der Titel einer Ausstellung im Emslandmuseum in der Lingener Burgstraße. Lingen und Coevorden sind zwei typische Festungsstädte, die einst die deutsch-niederländische Grenze und wichtige Verkehrswege zwischen Deutschland und den Niederlanden kontrollierten (bis 13. Oktober). Ebenfalls im Emslandmuseum läuft bis Ende des Jahres die Ausstellung "Kleine Giganten". Im Mittelpunkt steht das Leben der Insekten.

Im Professorenhaus kann bis zum 23. August die Ausstellung "Wo sind meine Wurzeln?" betrachtet werden.