Lingen. Das Konzept des Stephanus-Hauses überzeugt. Das Pflegeheim an der Thüringer Straße entwickelt sich nach der Fertigstellung der neuen Wohnanlage zum Komplexanbieter, der alle Wohn- und Betreuungsformen im Alter vorhält.

Selbstständiges Wohnen gehört ebenso dazu wie eine Tagespflege, ein ambulanten Pflegedienst und auch, wenn dies erforderlich wird, der Übergang zum Pflegeheim selbst.

Der Kerngedanke, möglichst lange ein eigenständiges Leben zu führen und gleichzeitig auf kurzem Wege Hilfeleistungen zu bekommen, wird in diesem Wohnkonzept in gelungener Weise kombiniert. Auch in der Größenordnung ist dies in Lingen einmalig und schließt damit eine Lücke im Betreuungsangebot der Stadt. Denn dass ein Bedarf vorhanden ist, zeigt die Zahl der bereits abgeschlossenen Mietverträge.



Dieser Komfort im Alter hat allerdings seinen Preis. Mietkosten zwischen monatlich rund 1200 bis 1500 Euro pro Wohnung können sich nur gut betuchte Rentner leisten.

Der „Evangelischen Sozialhilfe“ als Träger des Stephanus-Hauses ist dies allerdings nicht anzulasten. Ob Menschen im Alter eine auskömmliche Rente beziehen können, wird nicht an der Thüringer Straße entschieden.