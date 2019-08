Lingen . Wer das Bonifatius Hospital Lingen besucht, trifft in der Regel irgendwo auf Baumaßnahmen und ahnt, dass hinter den Kulissen des Krankenhauses mitten in der Stadt eine Menge Know-how versteckt ist.

Interview mit Dipl.-Ing. (FH) Carsten Plagge (48), Technischer Leiter im Bonifatius Hospital Lingen

Herr Plagge, wie viele Mitarbeiter haben Sie?

Wir sind im Technischen Dienst mit insgesamt 22 Kollegen aus den verschiedensten Berufsgruppen tätig. Ein eigenes Planungsbüro übernimmt bei großen Baumaßnahmen die Bauherrenvertretung. In diesem Planungsbüro arbeiten eine Innenarchitektin, ein Bauingenieur, eine Bautechnikerin und eine Bauzeichnerin. An 365 Tagen im Jahr steht außerdem der Technische Bereitschaftsdienst außerhalb der Kernarbeitszeiten dem Haus als Ansprechpartner zur Verfügung.

Wie beschreiben Sie einen der Schwerpunkte Ihrer Abteilung?



Unter anderem bei der technischen Infrastruktur unseres Hauses haben wir den bundesweiten Standard eines modernen und innovativen Krankenhauses. Besonders im Sommer und erst recht bei den extremen Temperaturen der letzten Wochen investieren wir vermehrte Aufmerksamkeit in unsere zentrale Lüftungsanlage. Zwei große Lüftungsgeräte holen pro Stunde 90.000 Kubikmeter Frischluft ins Haus. Über verschiedene Filterstrecken wird die Außenluft gefiltert und bei Bedarf entsprechend konditioniert. Besonders in hoch sensible Bereiche wie den Operationssälen wird die gekühlte und durch Schwebstofffilter gereinigte Frischluft eingebracht. Um einen energieeffizienteren Betrieb zu garantieren, erfolgt der Luftwechsel aus einem Frischluft-, Umluft- und Abluftanteil. Die Lufthydraulik wird permanent über unsere Gebäudeleittechnik überwacht. Bei eventuellen Abweichungen oder Veränderungen erfolgt eine automatische Alarmierung des Technischen Dienstes.

Gibt es eine Zusammenarbeit mit der Feuerwehr?

Anzeige Anzeige

Ja, die gibt es. Am Beispiel der Lüftungsanlage möchte ich das kurz beschreiben. Bei einer Havarie werden die Zuluftanlagen automatisch abgeschaltet, somit ist sichergestellt, dass kein Rauch in die Zuluftanlage gelangt. Gleichzeitig wird über verschiedene Rauchmelder, die sich auch in den Lüftungskanälen befinden, über die zentrale Brandmeldeanlage ein Alarm bei der Leitstelle des Landkreises Emsland ausgelöst, und die Feuerwehr rückt an. Unser Haus verfügt aktuell über mehr als 2.800 Rauchmelder und knapp 500 Handfeuermelder. In den letzten Jahren haben wir alle Wandhydranten auf sogenannte Trockensteigleitungen umgerüstet. Sollte es im Haus brennen, fährt die Feuerwehr an einen der zahlreichen Einspeisepunkte und pumpt Löschwasser in die Steigleitungen ein. In den dann betroffenen Gebäudeabschnitten kann das Löschwasser aus einer Entnahmestation zur Brandbekämpfung entnommen werden. Dieses Prozedere üben wir regelmäßig in enger Zusammenarbeit mit der Feuerwehr. Etliche Baumaßnahmen haben Einfluss auf unser Brandschutzkonzept. Diese Auswirkungen teilen wir zu Beginn der Maßnahmen der Feuerwehr mit. Nicht selten findet dazu ein gemeinsamer Ortstermin statt. So ist im Falle eines Brandes sowohl für unsere Patienten als auch für die Besucher und die Mitarbeiter die größtmögliche Sicherheit geben.

Wo kommen Strom und Wasser für das Boni her?



Das Bonifatius Hospital bezieht sein Trinkwasser von den Stadtwerken Lingen. Wir haben dazu an vier unterschiedlichen Stellen auf unserem Campus Einspeisepunkte. Diese Redundanzen dienen dazu, im Falle eines Leitungsschadens über einen weiteren Anschluss die Versorgung mit Trinkwasser aufrechterhalten zu können. Ebenso haben wir für die Versorgung mit elektrischer Energie zwei Einspeisepunkte. Darüber hinaus halten wir ein so genanntes Netzersatzaggregat (NEA) vor. Dieser Notstromdiesel ermöglicht uns, bei einem eventuellen Netzausfall des Energieversorgers in weniger als zehn Sekunden die wichtigsten Bereiche des Krankenhauses wieder mit elektrischer Energie zu versorgen. Im OP kann auch bei einer Netzunterbrechung weitergearbeitet werden, da die Operationsleuchten und andere wichtige Geräte batteriegepuffert sind.





Gibt es eine wöchentliche Dienstbesprechung?



Ja, da gibt es einige. Eine hiervon ist die Besprechung am Montagmorgen. Die Montagsrunde habe ich eingeführt, um allen Mitarbeitern aus dem Technischen Dienst eine aktive Möglichkeit des Informationsaustausches zu geben. Da wir mit 22 Mitarbeitern aus dem Technischen Dienst hier jeden Tag unsere Arbeit verrichten und viele dieser Arbeiten in einer direkten Abfolge bzw. teilweise parallel stattfinden müssen, erleichtert uns diese Besprechung die Abstimmung untereinander sehr. Außerdem bekomme ich so alle wichtigen Informationen direkt an den Mann oder die Frau gebracht. Auch Problemlösungen fallen in großer Runde häufig leichter. Wir machen das schon eine ganze Weile sehr erfolgreich. Außerdem gibt es natürlich weitere Bau- und Projektbesprechungen, in denen es um sehr fachspezifische Themen oder Bauprojekte geht.





Was ist für die Technik im Boni so richtig schief gegangen?



Zum Glück nicht viel, aber der Brand unseres Blockheizkraftwerks vor drei Jahren war so ein Ereignis. Den Grund für den Brand hat niemand ermitteln können. Der Brand und die daraus resultierenden Erkenntnisse haben gezeigt, dass viele Sicherheitsvorkehrungen, die wir getroffen haben (Installation von Rauchmeldern, Brandschutzklappen, eine nachgeschaltete Logik über die Gebäudeleittechnik, vorbeugender baulicher Brandschutz, Evakuierungsmaßnahmen usw.), sehr gut funktionieren.

Was macht Ihnen am meisten Spaß an Ihrer Arbeit?



Die Tatsache, dass meine Arbeitstage inhaltlich immer unterschiedlich und sehr abwechslungsreich sind. Die vielen unterschiedlichen Themen der Baumaßnahmen tragen wesentlichen dazu bei. Aber auch die Arbeit mit den vielen Menschen hier im Boni macht mir Spaß. Wir treffen viele Absprachen gemeinsam mit den Kollegen aus der Pflege, der Hygiene sowie der Geschäftsführung, denn das Bauen im Bestand geschieht im laufenden Betrieb. Bei etwa 1.700 Mitarbeitern bekommt man natürlich nicht jedes Detail bis in den letzten Winkel getragen, aber die unmittelbar betroffenen Einheiten informieren wir sehr intensiv und auch frühzeitig. Ziel ist eine möglichst geringe Belastung für unsere Patienten und Kollegen. Dazu werden gewisse Tätigkeiten wie Arbeiten an der Wasserversorgung auch gerne in die Nacht verlegt.

Was ist gerade das aktuellste Projekt Ihrer Abteilung?



Das ist der sogenannte Lückenschluss bzw. die Erweiterung der Stationen 1 bis 4. Anschließend erfolgt der Umbau der Endoskopie im Erdgeschoss. Dort gibt es einen zusätzlichen Endoskopiesaal, eine neue Instrumentenaufbereitung, zusätzliche Nebenräume und eine größere Holding Area. Dann haben wir noch die Physikalische Therapie im Untergeschoss, die wir aktuell umbauen. An der Klasingstraße haben wir zwei neue Arztpraxen in Betrieb genommen. Die Räume wurden komplett entkernt und neu aufgesetzt. Die ehemaligen Räumlichkeiten der Apotheke im Krankenhaus werden zur Nuklearmedizinischen Diagnostik umgebaut. Dort kommen zukünftig sowohl ein SPECT-CT als auch ein PET-CT zum Einsatz. Besonderer Anspruch wird hier an den Strahlenschutz gestellt. Daher ist es für uns eine Herausforderung, das Gewicht der massiven Betonwände statisch so abzufangen, dass das Bestandsgebäude in seiner Nutzung nicht eingeschränkt wird und das enorme Gewicht dennoch abgefangen werden kann. Es ist also nicht langweilig, um nur mal die größten Baustellen zu nennen.



Schlafen können Sie trotzdem gut?

In der Regel sehr gut, aber natürlich hat man immer wieder mal Themen, die einen, wie man in Westfalen sagt, nachts auf dem Bett sitzen lassen. Aber das ist ein Zustand, mit dem ich sehr gut umgehen kann.

Sie sind kein Emsländer?

Doch, ich bin Emsländer durch und durch, habe aber gut 15 Jahre in Nordrhein-Westfalen gearbeitet, da nimmt man sprachgebräuchlich das eine oder andere mit.