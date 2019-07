Lingen. Unter dem Motto „Neue Impulse für die Energiewelt von Morgen“ findet am 5. September das fünfte Energieforum am Campus Lingen statt.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie erneuerbar produzierter Strom auch in anderen Sektoren genutzt werden kann. Das Stichwort heißt Sektorenkopplung in Zeiten eines Überangebotes erneuerbarer Energien wie Solarenergie, Windenergie, Wasserkraft und Bioenergie.

„Die Resonanz auf das letzte Energieforum 2017 hat gezeigt, dass sich der Wirtschaftsverband Emsland hiermit eines Brennpunktthemas angenommen hat, das auf großes Interesse seitens Politik und Wirtschaft stößt“, so Stefan Engelshove, Leiter des Arbeitskreises Energie des Wirtschaftsverbandes Emsland, einer Mitteilung des Verbandes zufolge. Engelshove erwartet rund 350 Gäste. Als Gastreferenten konnte der Arbeitskreis Energie des Wirtschaftsverbandes Prof. Timo Leukefeld gewinnen. Leukefeld war von 2008 bis 2011 Mitglied des Innovationsrates Sachsen des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit sowie des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst. Die Enquete Kommission „Strategien für eine zukunftsorientierte Technologie- und Innovationspolitik im Freistaat Sachsen“ des Sächsischen Landtages und der Vorstand des Sonnenhaus-Institutes beriefen ihn 2010 zum Mitglied.

Kommt Minister Olaf Lies?

2011 erfolgte die Berufung Leukefelds zum Honorarprofessor für die Lehre der Solarthermie an der Staatlichen Studienakademie Glauchau, University of Cooperative Education. Sie ist die erste ihrer Art in den neuen Bundesländern. Er lehrt auch an der TU Bergakademie Freiberg unter anderem seit 2012 Energieautarke Gebäude. Leukefeld wird nach Angaben des Wirtschaftsverbandes von der Bundesregierung als Energiebotschafter bezeichnet. Als Energie- und Zukunftsexperte lebe er die Vision einer echten gemeinschaftlichen Neuausrichtung in Energiefragen, so der WV. Erwartet wird auch der Schirmherr des Energieforums 2019, der niedersächsische Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, Olaf Lies.



Verschiedene Fachforen

Die Energiefrage und der nachhaltige Umgang sind zwei der zentralen Herausforderungen für die Gesellschaft und damit für die mittelständisch geprägte Wirtschaft. Wirtschaftlich und umweltfreundlich soll sie sein, am besten schon heute, in jedem Fall jedoch die zukünftige Energie. „Die Vorgaben des Paris-Abkommens sowie die damit verbundenen Zielsetzungen der Bundesregierung bis 2030 bzw. 2050 stellen große Herausforderungen dar“, so Engelshove weiter. „Energie ist bereits heute einer der wichtigsten Produktionsfaktoren und wird in der Zukunft immer wichtiger. Daher haben Energieeffizenz und der sorgsame Umgang mit den Ressourcen bei den Unternehmen einen hohen Stellenwert“, ist auch Ulrich Boll, Vorsitzender beim Wirtschaftsverband Emsland überzeugt.

In vier anschließenden Fachforen mit ausgewiesenen Experten sollen Fragen in Bezug auf mögliche Infrastrukturen, das Thema Mobilität, Möglichkeiten der Industrieanwendungen sowie Energielösungen für ländliche und urbane Räume diskutiert werden. Hierbei wird das Thema Wasserstoff zukünftig eine immer größere Rolle einnehmen. Informationen unter Anmeldungen unter www.energieforum-emsland.de.