Lingen. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde in der Bildungsakademie des Handwerks haben vier Metallbauer, drei Feinwerkmechaniker sowie vier Fachkräfte für Metalltechnik ihrer Gesellenbriefe und Abschlusszeugnisse erhalten.

Als Innungssieger wurde Johannes Uphaus mit einer Ehrenurkunde und einem Gutschein der Stiftung Handwerk und Qualifizierung ausgezeichnet. Für besondere Leistungen erhielten Tim Oortmann und Niyazi Wahidulla eine Ehrenurkunde.



Obermeister Klaus Langer gratulierte namens der Innung der Metallhandwerke Lingen den neuen Gesellen zur bestandenen Prüfung. Er wies darauf hin, dass das Metallhandwerk in den kommenden Jahren eine spannende und dynamische Entwicklung erleben werde. „Neue Technologien werden uns in den Werkstätten aber auch in der Kommunikation mit den Kunden vor neue Aufgaben stellen“, so Langer. Der Obermeister empfahl deshalb den neuen Gesellen, die vielfältigen Möglichkeiten der beruflichen Fort- und Weiterbildung bis hin zum Königsweg des Handwerks, der Meisterprüfung, zu nutzen.





Lossprechung bei der Metall-innung Prüfung bestanden Metallbauer Beestermöller, Jonas Foppe Metallbaumodule GmbH, Lengerich Egbers, Florian Bauschlosserei Schlump GmbH & Co. KG, Wietmarschen Oortmann, Tim Schüring GmbH, Beesten Schnieders, Luca Kreativmetall Metallbau GmbH & Co. KG, Lingen Feinwerkmechaniker (allg. Maschinenbau) Heskamp, Lukas August Storm GmbH & Co. KG, Spelle Kajüter, Tobias August Storm GmbH & Co. KG, Spelle Uphaus, Johannes August Storm GmbH & Co. KG, Spelle Fachkraft für Metalltechnik (FR Konstruktionstechnik) Ahrens, Luca Andrees Werkzeugtechnik KG, Heede Gebrekidan-Kidane, Amanuel Bröckerhoff Metalltechnik, Meppen Molleker, Till Niklas BTZ des Handwerks GmbH, Lingen Wahidulla, Niyazi Bertling-Boyer Metallbau, Salzbergen





Seitens der Berufsbildenden Schule Technik und Gestaltung gratulierte Oberstudiendirektor Jürgen Korte herzlich zur bestandenen Prüfung. „Seien Sie neugierig und offen für eine bessere Welt“, so die Empfehlung von Korte. Als Vertreter der Prüflinge bedankte sich Johannes Uphaus abschließend bei allen Akteuren für die Unterstützung bei der Ablegung der diesjährigen Gesellenprüfung.