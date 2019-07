Nur Gewinner beim Umzug des DRK Lingen

Der rote Teppich wurde extra ausgerollt, über den die Mitglieder des DRK-Ortsvereins Lingen und Vorstandsmitglieder ins neue Gebäude an der Clara-Eyler-Straße 6 gingen. Foto: Johannes Franke Foto: Johannes Franke

Lingen. In die Jahre gekommen ist beim DRK-Ortsverein Lingen nur ihr bisheriger Sitz an der Werkstättenstraße. Der Ortsverein selbst beweist regelmäßig, welche Dynamik in ihm steckt.