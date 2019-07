Lingen. Acht Frauen und ein Mann aus verschiedenen Kirchengemeinden des südlichen Emslandes haben erfolgreich an einem Zertifikats- und Basiskurs Trauerarbeit teilgenommen. Nun nahmen sie aus den Händen von Dekanatsreferent Holger Berentzen die Teilnahmebescheinigungen entgegen. Im August erhalten sie zudem ein Zertifikat der Katholischen Erwachsenenbildung Emsland-Süd.

In zehn Kurseinheiten mit über 44 Unterrichtsstunden erhielten sie laut Pressemitteilung des Dekanates Emsland-Süd Grundkenntnisse in Trauerprozesse, Trauerarbeit, Kommunikation und Gesprächsführung mit besonderem Blick auf trauernde Menschen. Zudem setzten sie sich mit eigenen Trauererfahrungen, Aussagen des christlichen Glaubens sowie Nähe und Distanz auseinander.



Als Referentinnen begleiteten den Kurs die Gemeindereferentinnen und Trauerbegleiterinnen Agnes Buschermöhle und Alwine Röckener. Zudem stand an einem Kursabend Frank Buskotte als Referent zur Verfügung. Er ist Direktor der Katholischen Erwachsenenbildung im Bistum Osnabrück.

Ehrenamtlich engagieren werden sich die Kursteilnehmer in verschiedenen Bereichen der Trauerarbeit. Vier Kursteilnehmerinnen werden das Begleitteam der Trauergruppe für Kinder in Lingen ergänzen. Für sie findet im August noch ein Kursabend mit Hermann Mecklenfeld, dem Leiter der Koordinationsstelle zur Prävention von sexuellem Missbrauch des Bistums Osnabrück, statt. Die Trauergruppe für Kinder und parallel dazu ein Gesprächsangebot für die erwachsenen Begleitpersonen gibt es seit 2017. Kinder aus der Region Emsland und Grafschaft Bentheim können daran kostenlos teilnehmen.

Alle drei Wochen Gruppentreffen

Die Gruppentreffen finden jeweils im Abstand von drei Wochen donnerstags von 17 bis 19 Uhr in den Räumen der Kindertagesstätte und für die Begleitpersonen nebenan im Pfarrzentrum der Lingener Kirchengemeinde Maria Königin statt. Die weiteren Kursteilnehmer werden Aufgaben im monatlich stattfindenden Trauercafé der Lingener Kirchengemeinden im Pfarrhaus St. Bonifatius oder in der Trauerbegleitung vor Ort in ihren Kirchengemeinden übernehmen.

Zu den Angeboten der Trauerbegleitung geben Alwine Röckener (Tel.: 0591-6106113, E-Mail: a.roeckener@mk-stm.de) und Agnes Buschermöhle (Tel.: 05963-940216, E-Mail: buschermoehle@alexanderbote.de) Auskunft. Das Dekanat weist zudem auf ein Seminar für Männer zum Thema Trauer, Trennung, Verlust hin, das zum dritten Mal im Mai 2020 angeboten wird. In diesem Seminar werden Skulpturen aus Sandstein erarbeitet, die mit nach Hause genommen werden können. Informationsflyer zu den Angeboten liegen in den Kirchen aus, können heruntergeladen werden unter www.dekanat-el-sued.de oder bei Dekanatsreferent Holger Berentzen (Burgstraße 21c, 49808 Lingen, Tel.: 0591-96497221, E-Mail: holger.berentzen@bistum-osnabrueck.de) angefordert werden.