Lingen. Heiß ist es an diesem Wochenende in Lingen - aber lecker auch. An diesem Sonntag ist noch bis 20 Uhr Gelegenheit, beim Streetfood-Festival auf dem Lingener Marktplatz einige Gaumenfreuden zu genießen.

Insgesamt 22 Foodtrucks und Getränkeständen präsentierte die Lingen Wirtschaft und Tourismus (LWT) in Zusammenarbeit mit der der Bodur Gastronomie GmbH am Freitag, Samstag und Sonntag. Auch in der Mittagssonne am Sonntag machten sich Bürger Richtung Marktplatz auf den Weg, um einmal etwas anderes auszuprobieren. Gerolltes Eis zum Beispiek, das bei dem heißen Sommerwetter besonders gut auf der Zunge zerging. Die Auswahl der Herkunftsländer beim Speisenangebot passte ganz gut zum Wetter. Mexikanische Burritos, gefüllte Tortillas aus Weizenmehl, fehlten ebensowenig wie griechische Spezialitäten.

Das Schlendern vorbei an den einzelnen kulinarischen Verführungen hinterließ beim ausgiebigen Ausprobieren zwar einen gefüllten Magen, allerdings auch erhebliche Lücken in der Geldbörse. In jedem Falle aber interessante Einblicke in die Zubereitung allerlei Köstlichkeiten. Wie zum Beispiel beim "Kartoffel-Tornado". Thorsten Grüß aus Osnabrück und sein Kollege Engi Gjokutaj, beide Studenten aus der Nachbarstadt. Sie hatten auch am Sonntag gut zu tun. Ihre regional angebauten und natürlich gewachsenen, spiralförmig gedrehten Kartoffeln und Süß-Kartoffeln versahen sie nach dem Frittiervorgang mit verschiedenen Gewürzmischungen und reichten sie an die Kunden weiter.

Mit der Besucherresonanz beim Streetfoodfestival sei er sehr zufrieden, sagte "Tornado"-Spezialist Grüß. "Die Lingener sind ein offenes Publikum und gehen gern aus", hatte er noch ein Kompliment für die Gäste parat.