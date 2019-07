Lingen. Das Krankenbett im Demonstrationszug vorneweg, die Pflege selbst symbolisch als Patient: Eindringlich haben Pflegekräfte am Freitagnachmittag in Lingen auf die Situation in ihrem Beruf und der täglichen Praxis aufmerksam gemacht. Untragbar für Pflegekräfte, zu Pflegende und die pflegenden Angehörigen, war der Tenor der Reden.

Organisiert hatten die Veranstaltung, an der schätzungsweise knapp 60 Bürger teilnahmen, Kerstin Suren und Sandra Barth. Die Lathenerin arbeitet als Krankenschwester in Meppen, die Uelsenerin arbeitet in der Grafschaft Bentheim in einem Seniorenheim.



Der kleine Demonstrationszug hatte sich zunächst mit Sirenengeheul durch die Lingener Fußgängerzone, am Krankenhaus vorbei bis zum Rathausvorplatz bewegt. Suren und Barth hatten dorthin Vertreter von CDU, FDP, SPD und Die Linke, der Gewerkschaft Verdi sowie Mitglieder der Vereine "Pflegende Angehörige" und "Pflegestimme" eingeladen. „Pflege kollabiert“, „Reanimation jetzt“ war auf dem Krankenbett zu lesen, das sie durch die Innenstadt schoben.

Enttäuschung über die Politik

Wie groß der Handlungsdruck inzwischen ist, auch die Enttäuschung der Pflegekräfte über die politisch Verantwortlichen, wurde in einzelnen Redebeiträgen deutlich. „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, zitierte Krankenschwester Suren Artikel 1 des Grundgesetzes. Für die Umsetzung sei der Staat verantwortlich. Sie fordere diese Würde ein für die Kollegen, die zu Pflegenden „und die pflegenden Angehörigen, unser größter Pflegedienst in Deutschland“. Und was mache die Politik? Sie lasse die pflegenden Angehörigen um jeden Euro kämpfen. „Schämt euch“, rief sie unter dem Beifall der Zuhörer auf dem Rathausvorplatz.

Eindringlich beschrieb Birgit Wellen, die als Krankenschwester im Lingener Bonifatius-Krankenhaus arbeitet, die schleichenden Veränderungen in der Pflege in den letzten Jahren, die ständig zunehmende Arbeitsbelastung und fehlende Zeit, sich um den Patienten zu kümmern. „Wann haben diese aufgehört, als Menschen zu zählen?“, fragte sie.

Kritik an Profitorientierung

Susanne Hallermann vom Verein „Wir pflegen“, in dem pflegende Angehörige organisiert sind, hatte eine Antwort. Der größte Fehler der Politik sei gewesen, die Aufgabe der Pflege unter rein marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten und Profitorientierung zu organisieren. Notwendige finanzielle Mittel würden ihr vorenthalten und in andere Richtungen abfließen. „Wenn die Pflege eine Bank wäre, dann wäre sie längst gerettet“, meinte sie. Die Gewinnmaximierung auf Kosten der Patienten und Pflegekräfte habe dramatische Folgen, sagte Verdi-Vertreterin Nicole Verlage. Ähnlich äußerte sich auch Tom Dobrowolski, Vorsitzender des Kreisverbandes Cloppenburg für Die Linke.

Der Notstand in der Pflege sei politisch gewollt, meinte die SPD-Politikerin und ehemalige Landratskandidatin Vanessa Gattung aus Papenburg. „Was Sie nicht mehr brauchen, sind Worthülsen und Versprechungen“, meinte der Lingener CDU-Landtagsabgeordnete Christian Fühner an die Adresse der Pflegerinnen und Pfleger. Benötigt wird nach seinen Worten mehr Wertschätzung, die sich auch in konkreten Ergebnissen ausdrückt: Einem einheitlichen Tarifvertrag zum Beispiel und faire Löhne. Dies forderte auch Wolfgang Heibuch. Der Hildesheimer gehört zu den Gründern des gerade erst gegründeten Vereins „Pflegestimme“, in dem sich die Pflegefachkräfte selbst organisieren. Deren geringer Organisationsgrad – bei Verdi sind laut Krankenschwester Suren nur acht Prozent Mitglied, sei mit ein Grund dafür, dass sich zu wenig bewege, hieß es am Freitag.

Anzeige Anzeige

„Die Menschen, die von Pflege betroffen sind, sind am Ende wir alle“, machte Jens Beeck, FDP-Bundestagsabgeordneter aus Lingen, den Handlungsbedarf deutlich.