Lingen. Eine erhöhte Staubentwicklung in einem Produktionsgebäude des Chemieunternehmens Baerlocher im Industriepark Lingen-Süd hat am Freitagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Zur Stelle waren auch Polizei und Rettungsdienst. Nach Angaben des Unternehmens wurde niemand verletzt.

