Lingen. Über den Abschluss ihrer Ausbildungszeit freuen sich 17 Nachwuchskräfte des Finanzamts Lingen freuen.

Joris Egbers, Steffen Heidker, Hendrik Lembeck, Lara Lögering, Martin Maskalev, Marius Matern und Imke Ravenberg sind nun Finanzwirte. Sie haben ihre zweijährige Ausbildung mit theoretischen Unterricht an der Steuerakademie in Bad Eilsen sowie in Praxisteilen im Finanzamt erfolgreich abgeschlossen.

Ebenfalls mit Erfolg beendet haben Jörn Altevers, Raphael Busjan, Maurice Fehren, Timo Geike Katharina Gerdes, Laura Grundke, Lena Korte, Jana-Marie Stülke und David Willems das dreijährige duale Studium zum Diplom-Finanzwirt (Steuerakademie). Zudem hat der Finanzwirt Tim Krieger seine Aufstiegsprüfung erfolgreich abgelegt. Neben den abwechslungsreichen berufspraktischen Ausbildungsabschnitten von 15 Monaten haben sie insgesamt 21 Monate an der Steuerakademie Niedersachsen in Rinteln studiert. Diese Kombination ermöglichte ihnen theoretisches Wissen frühzeitig anzuwenden; dies erleichtert nun den Berufseinstieg.

Alle 17 Nachwuchskräfte werden vom Finanzamt Lingen oder dem Finanzamt Papenburg übernommen. Damit stehen ihnen viele verschiedene Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten in der Finanzverwaltung offen. Die Einsatzmöglichkeiten reichen vom Innen- und Außendienst, einem Einsatz als IT-Spezialist oder in der Steuerfahndung.