Lingen. Melanie Bludau und Thomas Egbers haben es sich als Betroffene zum Ziel gesetzt, in Lingen eine Selbsthilfegruppe für jüngere Blinde und stark Sehbehinderte Mitbürger zu initiieren. In einer Selbsthilfegruppe unterstützen sich Betroffene gegenseitig, sie informieren und motivieren einander – und steigern damit nachhaltig ihre eigene Lebensqualität.

In einem Gespräch mit der Redaktion stellten sie sich und ihre Ziele vor. Unterstützung erfahren sie von Thomas Dust, der bereits zwei Gruppen für Blinde und Sehbehinderte in Lingen leitet sowie Petra Hengst als Ansprechpartnerin in der Kontakt- und Beratungsstelle für Selbsthilfe Emsland (KoBS) an der Waldstraße 83-85 in Lingen. Ebenfalls hat sich Klaus Egbers, Behindertenbeauftragter der Stadt Lingen bereit erklärt, die Gründung einer neuen Selbsthilfegruppe für sehbehinderte junge Erwachsene im Alter von etwa 18 bis 35 Jahren zu fördern und sein Expertenwissen mit einzubringen.



Erfahrungen austauschen

Vielfältig sind die Probleme, mit denen sehbehinderte Menschen täglich konfrontiert werden. „Da ist es nach unserer Meinung sinnvoll, dass sich betroffene junge Menschen in einer Selbsthilfegruppe zusammenfinden, ihre Erfahrungen austauschen und Tipps weitergeben“, sagt Melanie Bludau. Die 24-Jährige würde sich freuen, wenn Gleichgesinnte sich in der Gruppe unter dem KoBS-Dach in Lingen einbringen würden.

Im Beruf trotz Blindheit

Die junge Frau hat noch zwei Prozent Sehkraft und gilt damit als blind. Sie leidet an den Folgen eines Gendefektes. In den ersten Lebensjahren habe sie ganz normal sehen können, berichtet sie. Doch die Krankheit habe ihr Sehvermögen seit dem neunten Lebensjahr stark verschlechtert. Mit neun Jahren lag das Sehvermögen noch bei 70 Prozent, mit 17 Jahren bei fünf Prozent. Trotz dieses Handicaps blicke sie voller Zuversicht in die Zukunft. Sie habe eine Ausbildung zur Physiotherapeutin absolviert und einen Arbeitsplatz als Physiotherapeutin im Therapiezentrum Faethe an der Meppener Straße in Lingen gefunden.

Gemeinsam mit ihrem Freund bewohnt Melanie Bludau eine Wohnung im Emsauenpark. Etwas schwierig sei der tägliche Weg von der Wohnung zum Arbeitsplatz und zurück. Dabei erfährt sie derzeit Unterstützung durch ein spezielles Mobilitätstraining. Der Blindenstock sei ein wichtiges Hilfsmittel. Ist die Trainerin mal nicht anwesend, wird sie vom Freund, ihren Eltern oder Geschwistern unterstützt und begleitet.

„Mein großes Hobby ist das Lesen“, erzählt die blinde Frau zur Überraschung der Anwesenden. „Als Kind habe ich sehr viel und gerne gelesen. Das ist natürlich heute etwas schwieriger.“ Aber es gebe viele technische Hilfsmittel, so dass sie Bücher oder die Zeitung lesen könne. Mit Freunden, Kollegen oder Bekannten werde viel per E-Mail kommuniziert.



Freizeit sinnvoll gestalten

Diese Erfahrungen bestätigt auch Thomas Egbers. Der 33-Jährige hat noch zehn Prozent Sehvermögen. Nach einer Ausbildung zum Bürokaufmann ist er derzeit Rentner. Weil die Möglichkeiten, die viele Freizeit sinnvoll zu gestalten begrenzt seien, habe er oft Langeweile. Deshalb sei er an der Mitarbeit in einer Selbsthilfegruppe interessiert. Vorstellen könne er sich zudem eine ehrenamtliche Mitarbeit, zum Beispiel im Stadtteilzentrum Strootgebiet.

Verständnis und Gelegenheit für offene Worte, eine vertrauensvolle Auseinandersetzung mit Problemen und Lösungsmöglichkeiten ohne Zeit- und Leistungsdruck: Das alles ist Ziel dieser neuen Gruppe, die am 18. September um 18 Uhr starten möchte. Interessierte melden sich bei der KoBS per E-Mail unter kontakt@selbsthilfe-emsland.de .