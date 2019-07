Am Freizeitsee Lohne haben die beiden Georgierinnen Tamara Lagadze (links) und Mariam Mamrikishvili, die derzeit in Deutschland arbeiten, gestern einen freien Tag genossen. Wilfried Roggendorf

Lingen. Abkühlung suchten am Donnerstag Hunderte Menschen aus Lingen und Umgebung in den Freibädern in Lingen und Freren sowie am Lohner Freizeitsee.