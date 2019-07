Vierbeiner Fine dreht bei diesen Temperaturen in Lingen so richtig auf CC-Editor öffnen

41,5 Grad - das sind für Fine, dem Goldendoodle genau die richtigen Hundstage. Rein in den Kanal, apportieren, und das immer und immer wieder. Foto: Johannes Franke

Lingen. "Hundstage" nennt man umgangssprachlich in Europa die heißen Tage im Sommer, genauer in der Zeit vom 23. Juli bis zum 23. August. Vierbeiner Fine aus Lingen dreht bei diesen Temperaturen so richtig auf.