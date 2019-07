Lingen. Die Reservistenkameradschaft Lingen hat der Pfadfindergruppe Sippe "Bär" des VCP Lingen im Rahmen eines Biwaks ein spannendes Programm geboten.

Laut Pressemitteilung der Reservistenkameradschaft bauten deren Mitglieder auf dem Biwak-Gelände an der Gelgöskenstiege das Biwak auf. Oberstleutnant d. R. Joachim Teubner begrüßte die Teilnehmer, dann konnte erst einmal der Mittag-Imbiss eingenommen werden.

Mit Sturmbooten unterwegs

Nach der Stärkung hieß es aufsitzen auf die bereitgestellten Fahrzeuge und Abmarsch nach Hanekenfähr. Zwei Sturmboote der Reservistenkameradschaft Lingen wurden mit vereinten Kräften startklar gemacht. Zu Wasser gelassen konnte die Tour unterhalb des Emswehres beginnen.

Nach gut einer Stunde mit den Booten unterwegs, landete die Reservistenkameradschaft mit ihren Gästen am Ufer des Biwak-Geländes. Die „Schwimmgeräte“ wurden aus dem Wasser geholt und gereinigt. Danach begann auf dem Gelände der Reservistenkameradschaft das Rahmenprogramm. Es wurden verschiedene Möglichkeiten angeboten, an denen sich die Mitglieder der Pfadfindergruppe zusammen mit den Angehörigen der Reservisten behaupten konnte: Zum Beispiel mit einer Zwille auf Dosen zielen und mit Tennisbällen Pappkameraden umwerfen. Diese Angebote wurden gerne angenommen.

"Erfolgreiche Aktion"

Gegen 19 Uhr begann dann für alle abgekämpften Teilnehmer der gemütliche Teil bei einem gemeinsamen Grillen und diversen Kaltgetränken. Bis in die frühen Morgenstunden gab es reichlich Austausch zwischen Militär und Pfadfindern. Die Aktion endete etwa um 3 Uhr in der früh, und verlief nach Darstellung der Reservisten ausgesprochen erfolgreich. Am anderen Morgen gab es ein gemeinsames Frühstück.

Danach verabschiedeten sich die Pfadfinder von der Reservistenkameradschaft mit einem gemeinsamen Lied. Für die Zukunft wurden bereits weitere gemeinsame Aktionen angesprochen. Große Verdienste beim erfolgreichen Ablauf des Biwaks erwarb sich der Kamerad Reinhard Staggemeier und dessen Organisationsteam.