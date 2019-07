Auch mit den neuen Fernverkehrszügen „ECx“ an 2023 sollen die Anschlüsse im Emsland und der Grafschaft erhalten bleiben. Foto: MediaPortal der Deutschen Bahn

Lingen/Berlin. Die Anschlüsse zwischen Nah- und Fernverkehr im Emsland und in der Grafschaft Bentheim sollen auch nach der Umstellung auf den ECx ab 2023 gewährleistet werden. Zudem wird der Eurocity auch in Zukunft Halt in Bad Bentheim machen. Beides teilte die Bahn in ihrer Antwort auf ein Schreiben des Lingener Bundestagsabgeordneten Jens Beeck (FDP) mit.