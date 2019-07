Lingen. Ambulante Hospizdienste ermöglichen sterbenden Menschen ein würdiges und selbstbestimmtes Leben bis zum Ende. „Nicht nur die Frage nach einem guten Leben bewegt viele Menschen, sondern auch die Unsicherheit, wie man in Würde sterben kann“, schilderte jetzt Petra Menger, Pressesprecherin der AOK Emsland/Grafschaft Bentheim.

Ehrenamtliche Begleiter nehmen sich Zeit. Sie unterhalten sich mit den Patienten, hören zu, lenken ab, halten ihre Hand, trösten und spüren, was der Mensch gerade braucht. So können Sterbende ihre letzten Wochen und Tage im gewohnten häuslichen Lebensumfeld verbringen. Mit dem Geld werden im Wesentlichen die qualifizierte Aus- und Weiterbildung der ehrenamtlichen Sterbebegleiter sowie die notwendigen Personal- und Sachkosten bezuschusst.



Diese ehrenvolle Arbeit unterstützt die AOK in der Region Emsland/Grafschaft/Bentheim mit insgesamt 169.863 Euro. Die Refinanzierung erhalten die Hospizdienste Hospiz-Hilfe Meppen (33.110 Euro), Lingener Hospiz (33.302 Euro), Hospiz-Gruppe Spelle (13.846 Euro), Hospiz-Team Abendstern. ( 16.375 Euro), Sögeler Hospiz (12.554 Euro) und Hospizhilfe Grafschaft Bentheim (60.676 Euro) für die qualifizierte Aus- und Weiterbildung der Ehrenamtlichen, Koordinatoren sowie für notwendige Personal- und Sachkosten.

3948 Ehrenamtliche haben im vergangenen Jahr 4379 Sterbebegleitungen durchgeführt, davon 201 begleitete Kinder. In dieser Region kann mittlerweile auf über 250 ehrenamtliche Sterbebegleiterinnen und -begleiter zurückgegriffen werden. „Ein wirklich eindrucksvolles Engagement für gelebte Mitmenschlichkeit“, würdigte Menger bei der symbolischen Scheckübergabe. Im Vordergrund der ambulanten Hospizarbeit steht die persönliche Betreuung mit dem Ziel, sterbenden Menschen ein möglichst selbstbestimmtes Leben bis zuletzt in der vertrauten Umgebung zu ermöglichen sowie Familie und Freunde in diesem Prozess zu begleiten, zu entlasten und zu unterstützen.

Menger hob hervor, dass jede Person – unabhängig von seiner Konfession, Staatsangehörigkeit oder sozialen Stellung – einen Hospizdienst in Anspruch nehmen könne. Zugleich wies sie darauf hin, dass in Niedersachsen die gesetzlich vorgesehenen Fördergelder noch nicht ausgeschöpft seien. Ambulante Hospizdienste können ihre Anträge auf finanzielle Förderung bis Ende März 2020 bei den Krankenkassen einreichen. Die Fördergelder sind nur eines der finanziellen Standbeine für die ambulante Hospizarbeit. „Auf Spenden sind die Hospize weiterhin angewiesen, betonten Petra Menger und Birgit Stoßberg, Erste Vorsitzende des Lingener Hospiz-Vereins.

Die Unterstützung der Einrichtungen durch Krankenkassen und private Krankenversicherer ist eine Vorgabe, die im Sozialgesetzbuch geregelt ist. Mit dem Geld finanzieren die Hospizdienste im Wesentlichen die qualifizierte Aus- und Weiterbildung der ehrenamtlichen Sterbebegleiter sowie die notwendigen Personal- und Sachkosten.