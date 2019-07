Lingen. Am Wochenende wird es in Lingen wieder kulinarisch: Von Freitag, 26. Juli, bis Sonntag, 28. Juli, findet auf dem Marktplatz wieder ein Streetfoodfestival statt.

Los geht es am Freitag ab 17 Uhr. Mit 22 Foodtrucks und Getränkeständen präsentiert die Lingen Wirtschaft und Tourismus (LWT) GmbH in Zusammenarbeit mit der der Bodur Gastronomie GmbH eine breite kulinarische Vielfalt.

Das Angebot reicht laut Mitteilung des LWT vom klassischen Burger über vegetarische Hotdogs bis hin zu ausgefallenen Ice Rolls als süße Nachspeise. So dürfte jeder Gaumen am Wochenende in Lingen sein persönliches Highlight finden.

Neben zahlreichen Foodtrucks wie den BBQ Brothers, die Sparribbs und Maiskolben anbieten, oder Luckys Food Truck mit griechischen Spezialitäten präsentieren sich auch verschiedene Lingener Gastronomen mit ihren Produkten auf dem Marktplatz. Das Extrablatt bietet Burger und Cevapcici an, La Vino türkische Spezialitäten und das Le Feu ist mit Flammkuchen ebenso mit dabei wie Falaf-EL mit den beliebten vegetarischen Kichererbsen-Falafel und die Yoyos mit ihren Bubble Waffels und Frozen Joghurt. Mit Stevens Spanferkelgrill aus Lohne ist die Grafschaft ebenfalls vertreten. Um ein Wenig mexikanisches Flair in die Stadt zu bringen, gibt es leckeren Burritos (gefüllte Tortilla aus Weizenmehl) aus dem Mucha Lucha Foodtruck.

Neben den klassischen Getränken wird es auch die eine oder andere interessante Variante geben. Dafür will dann "Art of Cocktails" sorgen. Zusätzlich wird an den Theken auf Wunsch auch kostenloses Leitungswasser ausgeschenkt.

Musikalisch wird das Festival an allen drei Tagen von Künstlern, DJs und Straßenmusikern untermalt.

Das Streetfoodfestival fand in Lingen erstmals 2016 statt. Auch damals spielte das Wetter mit und lockte Tausende Besucher auf den Marktplatz.

Freitag beginnt das Festival um 17 Uhr, Samstag und Sonntag um 12 Uhr. Aufgrund des extrem warmen Wetters wird das Streetfoodfestival am Freitag und Samstag bis 23 (statt bis 22 Uhr) geöffnet haben. Sonntag ist bereits um 20 Uhr Schluss.