Lingen. Die Hitze macht vielen zu schaffen – auch den Marktbeschickern, die ihre Produkte mittwochs und samstags auf dem Lingener Wochenmarkt anbieten. Einige Händler haben Betriebsferien, andere sind wegen der extremen Temperaturen über 35 Grad gar nicht erst gekommen. Wie sie sich bei diesem Wetter selbst und vor allem ihre Waren schützen, haben sie im Gespräch mit der Redaktion erzählt.

Das Thermometer hat am Mittwochmorgen gegen 11 Uhr bereits die 30-Grad-Marke erreicht. Normalerweise ist der Markt um diese Zeit gut besucht, doch heute braucht man sich nicht in die Warteschlangen einzureihen. Nur wenige Kunden stehen an den jeweiligen Verkaufsständen und der Überblick von der Rathaustreppe bestätigt dieses Bild. Wo sonst zwei Mal pro Woche die Händler ihre Verkaufswagen platziert haben, Blumen, Stauden, Gewürztöpfe auf dem Boden präsentieren, bleibt der Platz leer. Entweder fällt ihr Urlaub in die Hitzeperiode oder sie sind wegen der enormen Temperaturen gar nicht nach Lingen gekommen.



Albrecht Dennemann von der Hofkäserei Dennemann meint: „Klar sind solche Tage anstrengend, denn Temperaturen ab 25 Grad sind nicht meins“, sagt er. Um Käse und Joghurt wohltemperiert anbieten zu können, läuft die Kühlung auf Hochtouren. Käse verkauft er jetzt weniger, „aber Joghurt wird bei diesem Wetter gerne verzehrt". Noch gäbe es für seinen Stand und vor allem die Produkte keine Probleme, da er nur vormittags in Lingen sei. Freitags beliefert er eigentlich die Nachmittagsmärkte in Rheine und Bad Bentheim - diese ließ er jedoch in dieser Woche ausfallen. "Gegen die Extremhitze können wir nicht kühlen, auch wenn wir Kühlelemente in die Theke legen“, sagt er.

Es steht in der Sonne

Ihm gegenüber steht Ramona Preut im Wagen und verkauft Geflügel. „Hier drinnen geht es noch, aber wenn ich nach draußen komme, trifft mich der Schlag“, lacht sie. Das Geflügel wird wie immer gekühlt und von der Wagendecke kann noch eine zusätzliche Kühlung dazu geschaltet werden. Wenn das nicht reichen würde, müsste die Wagentüren geschlossen werden. Ob sie am Donnerstag nach Bad Essen fahren würden, „steht noch in den Sternen oder besser in der Sonne“, schmunzelt sie. Der Nachmittagsmarkt wäre für die Waren und den Wagen nicht gut. Den Mittwochvormittag übersteht sie recht gut nach der Devise: „Nicht aufregen, viel trinken“, und wünscht einen schönen Tag.







Eigentlich sei dieses Wetter schon zu heiß, um mit den Blumen zum Wochenmarkt zu fahren. Marc Röttgeners vom Blumen Pavillon Nordhorn mag aber nicht fehlen, „weil wir schon im Winter bei minus acht oder zehn Grad gezwungenermaßen nicht kommen können. Das sieht auch nicht so schön aus, wenn diese große Fläche frei bleibt“, erzählt er. Deshalb nimmt er in Kauf, mit vielen nicht verkauften und zum Teil aufgeblühten Rosen und anderen Blumen mittags wieder nach Hause zu fahren. „Wir müssen sie dann leider entsorgen. Das müssen wir in Kauf nehmen. Hauptsache, wir sind anwesend“, meint er. Die Hitze mache ihm persönlich nicht so viel aus. „Bis 35 Grad kann ich ganz gut arbeiten, denn ich trinke in regelmäßigen Abständen“, verabschiedet er sich sehr zuvorkommend.

Brot, Brötchen, Kuchen und Gebäck: Im Verkaufswagen des familiengeführten Hopstener „Marktbäcker“ bedienen die drei Damen trotz der knapp 40 Grad nett und aufmerksam. „Im Wagen staut sich die Hitze enorm und der Backofen tut sein Übriges“, weiß die Junior-Chefin Annika Pauck. Da die Brötchen-Teiglinge aufgebacken werden, springt der hoch temperierte Ofen immer wieder an. Im Wagen gibt es zwar eine Klimaanlage, „aber wenn wir bei annähernd 40 Grad verkaufen, dann haben wir schon zu kämpfen“, erzählt sie. Vormittags gehe es noch, aber nachmittags, auf anderen Märkten, sei es schon enorm. „Wir trinken viel, sonst bekommen wir Kopfschmerzen“, sagt sie. Und die Kühlung müsse funktionieren „für uns und unsere Backwaren“. Sahneteilchen würden jetzt nicht verkauft, und auch Schokoladenkuchen würde nicht angeboten, lacht sie und bedient weiter.



Wie verhält sich der Honig in der Hitze? Wilhelm Robben aus Haselünne weiß es, hat Raps- oder Blütenhonig und andere Sorten wie immer aufgereiht und gestapelt. „Der Honig kommt damit klar. Im Kasten erhitzen ihn die Bienen auch auf 28 Grad. Wenn die Temperaturen nicht über 40 Grad ansteigen, ist das kein Problem und die Gläser können auch in der Sonne stehen“, erzählt er, wischt sich den Schweiß von der Stirn und nimmt einen kühlenden Schluck aus der Wasserflasche.







Kirschen, Pfirsiche, Blaubeeren, Brom- und Himbeeren liegen in ihren Schälchen und Kisten unterm Sonnenschirm. „Wir sind auch Erzeuger“, sagt Josef Kruse aus Quakenbrück. „Bei diesem Wetter gibt es schon Probleme mit der Ernte, denn die Früchte werden schnell weich.“ Das Geschäft spiele sich zwischen 8 und 10 Uhr ab. „Wir sehen zu, dass wir bis dahin das meiste verkaufen, denn um 11 Uhr ist es schon zu heiß. Die Leute bleiben Zuhause. Und das wird jedes Jahr extremer“, weiß er. Im Kühlwagen werde die sich schnell verändernde Ware transportiert, „sonst geht es nicht“, und reicht einen leckeren, saftigen Pfirsich zur Erfrischung.

Am liebsten auf Eis wie der Fisch

„Fisch müsste man sein. Oder auch nicht. Denn der ist tot – liegt aber schön auf Eis.“ Johnnie ter Beek vom Fischhandel Koelwijn nimmt es mit Humor. Es wäre schon gut, wenn es bald wieder kühler würde, „denn dann kommen auch die Leute wieder“, bemerkt er. Zwar sei Urlaubs- und Ferienzeit, aber „wir merken schon den zusätzlichen Rückgang bei diesen Temperaturen.“ Fisch sei schnell verderbliche Ware. „Was weg ist, ist weg. Zwei Tage hält er sich, sonst müssen wir ihn wegschmeißen. Ja, jammerschade."





Fatime Wellnitz ist gut gelaunt, obwohl es in ihrem FalafEL-Wagen sehr heiß ist. Sie wäre schon froh, wenn der Wind etwas wehen würde, denn die erhitzten Pfannen, Töpfe und der Wok strahlen zusätzliche Hitze ab. „Die Kühlung muss jetzt so richtig arbeiten, denn bereits morgens schien die Sonne hinein“, sagt sie. Es sei schon ein harter Tag, denn über Stunden müsse sie konzentriert arbeiten. Aber das macht Spaß: Die Kunden hätten Verständnis und Geduld, wenn es momentan nicht so schnell läuft. „Kälte kann ich noch viel weniger vertragen“, lacht sie und nimmt einen Schluck aus der Wasserflasche.

An diesem Samstag findet sich der Lingener Wochenmarkt wegen des Streetfoodfestivals nicht auf dem Marktplatz wieder, sondern in den Nebenstraße - immerhin: Da dürfte es ein wenig schattiger sein.