Lingen. Elisabeth Schmidt macht eine wegwerfende Handbewegung. "Ach, das geht schon", meint die 93-jährige Bewohnerin des Pflegeheimes Stephanushaus in Lingen, während sich die Temperatur am Mittwochmorgen schon kurz nach 9 Uhr auf 30 Grad zubewegt.

Die große Hitze macht in diesen Tagen gerade älteren Menschen in der Region zu schaffen. Ausnahmen gibt es natürlich, wie Elisabeth Schmidt, die schon seit vielen Jahren in der Einrichtung an der Thüringer Straße lebt. Aber viele Bewohner leiden unter der Hitze. "Manche kämpfen richtig", berichtet die stellvertretende Pflegedienstleiterin Brigitte Duisen.

Wie leergefegt ist die großräumige Terrasse des Hauses an diesem Vormittag. Dort, wo sich sonst viele Senioren einfinden, um den Park zu genießen oder ein Schwätzchen zu halten, bleiben die meisten Stühle unbesetzt. Gerade älteren Menschen falle es schwer, mit diesen hohen Temperaturen umzugehen, sagt Duisen. Besonders schwer seien diese Tage für ältere Menschen, die nicht mehr aufstehen könnten und im Bett bleiben müssten. "Für sie ist es am härtesten".

Durstgefühl nimmt im Alter ab

Die Pflegekräfte achten angesichts der hohen Temperaturen besonders darauf, dass die 115 Bewohner des Hauses genügend Wasser zu sich nehmen. "Das Durstgefühl nimmt im Alter ab", erläutert Pflegedienstleiter Frank Hütten. Eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme sei aber wichtig. Auch die Auswahl des Essens hat sich der Hitze angepasst. Es gibt viele Kaltschalen mit Früchten. Und eine Portion Eis schmeckt natürlich auch immer. "Gestern war der Eiswagen von Thien bei uns, die erste Kugel Eis ging aufs Haus", schmunzelt Heimleiter Heiko Harms-Ensink.

"Wir arbeiten in diesen Tagen auch viel mit ätherischen Ölen", erläutert Duisen. Besonders beliebt sei zurzeit ein Pfefferminzduft. Als Raumspray oder auf den Nacken massiert kühle dies und sei sehr erfrischend.

Das Stephanushaus hat auch baulich etwas getan, um solche Temperaturen wie aktuell erträglicher zu machen. "Das Obergeschoss hat im letzten Jahr eine Klimaanlage bekommen", erklärt Hütten. Diese beschränke sich zwar auf den Flur, wirke sich aber bei geöffneten Türen auch auf die Wohnbereiche aus.

Angesichts der sich häufenden Wetterextreme gibt es laut Harms-Ensink Überlegungen im Haus, weitere Bereiche mit Klimaanlagen auszurüsten. Das könne angesichts der Kosten aber nur schrittweise geschehen. Die neu gebaute Wohnanlage des Stephanushauses ganz in der Nähe, die am 1. November eröffnet wird, verfügt bereits über eine eigene Wohnraumbelüftung.

Anzeige Anzeige

Die hohen Temperaturen bedeuten natürlich auch für die Beschäftigten eine erhebliche Belastung. Während der Frühdienst noch etwas bessere Bedingungen vorfindet, sind diese beim Spätdienst bereits spürbar schlechter. Und natürlich müssen auch die Hygienevorschriften weiter eingehalten werden. Wenn es erforderlich ist, sind der langärmelige Kittel, Handschuhe und Mundschutz Begleiter des Arbeitstages.