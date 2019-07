Spelle . Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen für den Sparkassen-Sommernachtslauf, der am Freitag, 9. August, ab 16.50 Uhr in Spelle stattfindet. Start und Ziel ist jeweils das Bürgerbegegnungszentrum Wöhlehof.

Laut Pressemitteilung des SC Spelle-Venhaus findet diese Veranstaltung zum elften Mal als Sparkassen-Citylauf statt. Der Veranstalter rechnet mit über 1200 Teilnehmern, von denen voraussichtlich mehr als 30 Prozent Kinder und Jugendliche sein werden, die zum Bambinilauf, zu den Schülerläufen und zum Jedermannlauf starten.

Dem SC Spelle-Venhaus und den Hauptsponsoren, die Sparkasse Emsland, die Samtgemeinde Spelle, die Innogy sowie der Wasserverband Lingener Land, ist es daher ein besonderes Anliegen, noch mehr Kinder und Jugendliche durch diese Veranstaltung an die sportliche Bewegung heranzuführen. Sparkassenvorstand Oliver Roosen betont: „Wir unterstützen das Speller Laufevent seit vielen Jahren, fördern auf diese Weise den großen organisatorischen Aufwand des SC Spelle-Venhaus und regen gleichzeitig an, etwas für die eigene Fitness zu tun." Der leidenschaftliche Läufer Roosen geht im Übrigen selbst an den Start.

Start um 16.50 Uhr mit dem Bambinilauf

Gestartet wird der Sparkassen-Sommernachtslauf um 16.50 Uhr mit dem Highlight für Eltern und Großeltern, dem Bambinilauf (400 Meter) für Kinder. Zuerst starten die Jahrgänge 2015 und 2016, zehn Minuten später dann die Jahrgänge 2012 bis 2014. Der Schülerlauf über einen Kilometer für Schüler und Schülerinnen der Jahrgänge 2008 bis 2011 wird um 17.10 Uhr gestartet. Der Startschuss für den Schülerlauf über 1,3 Kilometer für Schüler und Schülerinnen der Jahrgänge 2004 bis 2007 fällt um 17.25 Uhr.

Um 17.45 Uhr werden der Jedermannlauf sowie der Teamlauf über fünf Kilometer gestartet, die jeweils für die Jahrgänge 2000 bis 2007 sowie 1999 und älter ausgeschrieben sind. Der Jedermannlauf über fünf Kilometer ist der fünfte Wertungslauf für den EL-Cup „Hobby“. Unter www.el-cup.de gibt es nähere Informationen. Der Halbmarathon (21,1 Kilometer) für die Jahrgänge 2001 und älter beginnt um 18.40 Uhr gestartet.

Für den Zehn-Kilometer-Hauptlauf, zu dem die Jahrgänge 2000 bis 2003 sowie 1999 und älter gemeldet werden, fällt um 18.45 Uhr der Startschuss. Dieser Wettkampf ist gleichzeitig der fünfte Wertungslauf für den zwölften EL-Cup.

Startunterlagen können ab 16 Uhr abgeholt werden

Die Startunterlagen können am 9. August ab 16 Uhr am Wöhlehof gegen Bezahlung der Startgebühren abgeholt werden. Nachmeldungen werden bis 45 Minuten vor dem jeweiligen Lauf entgegengenommen. Nachmeldungen für den Bambinilauf sind aus organisatorischen Gründen nicht möglich.

Voranmeldungen zum Sommernachtslauf erbitten Jürgen Abendroth (Höltingstraße 19, Spelle, Tel. 05977/1460, 21 bis 22 Uhr) oder Rainer Ewels (Beestenerstraße 7, Spelle, Tel. 05977/928557, 21 bis 22 Uhr). Anmeldungen sind auch online auf www.spelle-laufgruppe.de möglich.

Meldeschluss ist Dienstag, 6. August. Der Speller Sommernachtslauf wird in diesem Jahr durch das Jugendforum Spelle mit einer karitativen Aktion unterstützt. Die Jugendlichen vom Speller Jugendzentrum bitten um Spenden für die Organisation DKMS, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat.