Lingen. Nach 18 Tagen ist der Schaden behoben worden: Seit dem 5. Juli hatten Vodafone-Kunden in Lingen und Umgebung teils keine oder eine stark eingeschränkte Internetverbindung. Wie das Unternehmen bestätigt, ist die Reparatur abgeschlossen und den 19.600 Kunden steht die gewohnte Breitbandgeschwindigkeit zur Verfügung.

Et provident magni sapiente commodi aut officia. In numquam amet est praesentium sunt. Rerum velit at perferendis accusantium. Omnis rerum dolor iusto exercitationem fugiat. Vero aut sapiente iure voluptatum. Corporis veritatis et enim dolores et voluptas nihil. Et aut sed magni eligendi in. Consequatur maiores non explicabo occaecati error aspernatur.

Quod quisquam est perferendis ut est. Voluptas exercitationem fugit velit. Illum corporis id aut. Sed fugit veniam possimus consectetur officia. Voluptas saepe non dignissimos aperiam ex placeat veniam. Velit distinctio quia et voluptatem distinctio sapiente. Rerum corporis laborum sed et optio eaque. Optio aut eum magni ut sunt. Maiores fugit expedita qui dolor.

Consequatur omnis nobis ipsam sunt nulla et rem. Ipsam consequatur magni maxime. Voluptatum adipisci laudantium vitae tenetur aperiam. Ullam ullam dicta soluta. Nihil explicabo commodi minus omnis enim harum.