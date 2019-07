Lingen. Sebastian Thedering, Netzwerkmanager für Energie beim Kompetenzzentrum in Lingen, ist aus familiären Gründen aus dem Amt ausgeschieden. Dies teilte der Lingener auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Thedering, der in Geislingen und Erfurt Energiemanagement bis zum Master studiert und unter anderem bei der Umweltbank in Nürnberg und im Projektmanagement der Klasmann-Deilmann GmbH beschäftigt war, hatte seine Aufgabe vor zwei Jahren übernommen. Gemeinsam mit Tim Husmann, der als Netzwerkmanager für den Bereich IT am Kompetenzzentrum an der Kaiserstraße in Lingen zuständig ist. Dort befindet sich auch das IT Emsland. Gemeinsame Gesellschafter sind der Landkreis Emsland und die Stadt Lingen. Die beiden Kompetenzzentren sind bei der Wachstumsregion Ems-Achse angesiedelt.

Nach dem Ausscheiden von Thedering übernimmt Husmann zunächst beide Aufgabenbereiche. Die Stelle von Thedering wurde inzwischen von der Stadt Lingen neu ausgeschrieben. Der Lingener hatte sich in den letzten Monaten vor allem intensiv mit der Gestaltung der Energiewende in der Region beschäftigt. Die Stichwörter heißen Sektorenkopplung und Wasserstoff. Die Verbindung von Strom-, Wärme- und Gasnetzen und das chemische Element gelten als Treiber, die die Energiewende vorantreiben können. Hierzu gibt es verschiedene Projektideen im Landkreis Emsland.