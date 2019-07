Lingen. Mehrjährige Wildpflanzen als Nahrungsquelle, Lebensraum und Energieträger. Davon haben sich während der Ferienaktion des CDU-Stadtverbandes Lingen am Montagabend unter fachkundiger Führung von Johann Högemann 35 Interessierte ein buntes Bild machen könnten.

Johann Högemann, Obmann für Naturschutz der Jägerschaft Lingen, geht einige Meter am zwei Hektar großen Feld entlang. Lange suchen muss er nicht, um einen bunten Strauß mehrjährig blühender Wildpflanzen zusammenzustellen. Die meisten hören die Namen zum ersten Mal. Färberkamille, Wegwarte, Wilde Möhre, Natternkopf, Wilde Malve, Weißer Steinklee, Rainfarn oder Königskerze.

















Was auf dem Feld nahe der Ems und des Fußballplatzes vom SV Holthausen-Biene seit Anfang April bis in den frühen Winter heranwächst, blüht und verwelkt, sind mehrjährige Wildpflanzen. „Wie die Stauden im Garten blühen und vergehen die weißen, blauen, gelben, violetten und andersfarbigen Wildpflanzenmischungen. In diesem Blütenmeer-Mix tummeln sich artenreiche Falter und Insekten und bilden ein Rückzugsgebiet für weitere Tiere wie Fasanen und Hasen“, erzählt Johann Högemann.

Anzeige Anzeige

Eine Win-win-Situation

Im Herbst wird ein Teil mit einem Pflanzenschneidewerk vor einem Häcksler weggeschnitten und der Biogasanlage zur Methanausbeute zugeführt. „Die Wildpflanzen sowie die Energiegewinnung sind für alle Beteiligten eine Win-win-Situation“, erläutert Högemann. Der Anbau von Wildpflanzen für die Biomassenproduktion böte innovative Ansätze für eine vielfältige und nachhaltige Landwirtschaft. „Es braucht keine vier Millionen Euro aus EU-Mitteln, um vier Jahre lang zu untersuchen, wie Weidewirtschaft mit Insektenvielfalt einhergehen kann“, ereifert sich der pensionierte Agrarfachmann. „Wir wissen doch, wie es geht. Und die Tiere allemal“, betont er. Mit einem Deckungsbeitrag von 1500 Euro pro Landwirt könnten zielgerichtet für Umwelt und Natur zigtausende Blühflächen generiert werden, weiß der frühere Landwirtschaftsberater zu berichten. In Holthausen-Biene gibt es mittlerweile 13 Hektar Blühstreifen und Blühflächen mit Wildpflanzen und Beikraut, „kein Unkraut“, wie Högemann betont. „Eine unwahrscheinliche Summe und deshalb brummt und summt es auch bei uns“, freut er sich.















Auf dem nächsten Feld nahe der Lange Straße ist fast das gleiche farbenfrohe Feld zu sehen, „denn hier wurde die gleiche Mischung eingedrillt“, berichtet Högemann. Die Pflanzen sind jedoch wesentlich kleiner, da der Wasserdruck vom Kanal oder der Ems fehlt. „Zudem müssen die Stauden mit der gegenwärtigen Trockenheit zurechtkommen“, erklärt er. Im letzten August wurden sieben Kilogramm reines Saatgut mit drei Kilo Streckungsmaterial ausgebracht und in das Stoppelfeld eingesät. Ganz preiswert ist mit 40 Euro pro Kilogramm das Saatgut nicht. „Für die freilebenden Tiere und die Insektenwelt schaffen wir hier ein zusätzliches Habitat“, betont der Jäger. Einige hundert Meter weiter, stehen die Wildpflanzen mannshoch, denn sie profitieren vom Kanalwasser und sind vor allem für die Hummeln ein Paradies.









Eine neue Heimat finden die Insekten auch im Insektenhaus vor, das die Jägerschaft Lingen aufgestellt hat. Im hiesigen Hegering sind es sechs Häuser, wo Wildbienen und Insekten ihren Unterschlupf finden und hoffentlich annehmen. Die einzelnen Zimmer sind mit über 1000 angebohrten Löchern versehen und dienen als Rückzugsorte. 22 Obstbäume stehen in der Nähe, „sodass hier im Bereich Natur reichlich was los ist“, weiß Högemann zu berichten. Mit relativ geringem Aufwand kann die Feldflur ökologisch aufgewertet werden und ist zudem eine Bereicherung des Landschaftsbildes.