Lingen . In den Lingener Emslandhallen haben 194 Abiturienten der Gymnasialen Oberstufe sowie der 43 Fachabiturienten der Höheren Handelsschule aus Hopsten ihr erfolgreiches Schulende gefeiert. Viele der jungen Leute kommen aus Lingen und der näheren Umgebung.





Es waren traditionell die Schüler selbst, die sich einer Mitteilung der Schule zufolge um die Organisation der Abschlussfeier gekümmert hatten. So war es auch Aufgabe der beiden Moderatorinnen, Larissa Danielczok und Tabea Ungruhe, die knapp 1000 Menschen über Mikro auf ihre Plätze zu bitten und die Feierstunde einzuläuten. Johanna Evers (Spelle) stellte mit einem Klavierstück gleich zu Anfang den feierlichen Rahmen heraus.

Andreas Vortkamp, Abteilungsleiter der Höheren Handelsschule, verwies darauf, dass die Zeiten aktuell für Veränderung und Umwandlung stehen. „Darin ist euer Abschluss wie eine Medaille mit zwei Seiten. Die Risiken auf der einen und die Chancen auf der anderen Seite“, so Vortkamp. Schulleiter Alfons Ahlers hatte Ratschläge für eine erfolgreiche Karriere mitgebracht: „Zeigen Sie Selbstbewusstsein, bauen Sie Netzwerke auf und haben Sie immer Freude am Wettbewerb“, sagte er. Nach seinem ausdrücklichen Dank an die Lehrer, Mitarbeiter in der Schule und auch an die Eltern sowie die Entlassschüler wünschte er Letzteren „eine selbstbestimmte, erfolgreiche und glückliche Zukunft.“

Ludger Kleine-Harmeyer, stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Hopsten, regte zum Nachdenken an, als er fragte, ob die Welt den jungen Menschen auch in Zeiten einer teilweisen hasserfüllten Ansprache, in Zeiten von Mauerbauern und von zunehmendem Populismus noch immer offen stehe? Seine Antwort darauf: „Ja, denn Sie haben mit ihrer sehr guten Ausbildung das Rüstzeug, um aufgebaute Mauern wieder einzureißen.“

"Macht weiter so"

Der Schulpflegschaftsvorsitzende Christoph Lütkehues bedankte sich bei Schülern und Lehrern dafür, dass alles immer reibungslos gelaufen habe. „Macht weiter so. Seid stolz auf eure Leistungen“, sagte er zu den Absolventen und wünschte ihnen einen tollen nächsten Lebensabschnitt.

Vor einem weiteren Klavierstück von Johanna Evers richteten die Schülersprecherinnen Anja Voß (Lingen) und Lisa Hille (Ibbenbüren) noch ein paar Worte an die Gäste. So dankten sie augenzwinkernd unter anderem für „die lustigen Witze-Stunden, die Mathe hießen“ und lobten die Lehrer auch für das Entlarven der „Amateurspicker“. Ein besonderer Dank ging an Alfons Ahlers, dem „Schulleiter mit Herz“. „Danke für Ihren Humor und Ihre Gelassenheit, für eine Kommunikation, die immer auf Augenhöhe stattgefunden hat und dafür, dass Sie immer engagiert waren und keine Mühen gescheut haben.“

Nachdem alle ihr Abschlusszeugnis bekommen hatten, wurden die Schulbesten geehrt. Von den 194 Abiturienten haben 52 ihr Abi mit einer Eins vor dem Komma bestanden. Die Besten waren Carla Fübbeker aus Ibbenbüren (Notendurchschnitt: 1,0), Julia Wieschemeyer aus Dreierwalde (1,2), Sophia Miller aus Ibbenbüren, Julia Pelle aus Spelle, Timon Rupprecht aus Freren, Philipp Schröer aus Lingen und Marie Uphaus aus Hopsten (alle 1,3). Das beste Fachabitur an der Höheren Handelsschule hat Sebla Acar aus Ibbenbüren mit einem Durchschnitt von 1,2 erworben. Sie alle wurden für ihre Leistungen besonders geehrt.

Hüberts'sche Schule in Hopsten Abiturienten und Fachabiturienten aus der Region Maximilian Belt, Wietmarschen-Lohne; Kilian Beyer, Freren; Jessica Bogesch, Lingen; Felix Freund, Lingen; Catherine Hildebrandt, Wietmarschen-Lohne; Madita Kettner, Lingen; Annabelle Keuter, Wietmarschen; Lennard Korte, Wietmarschen-Lohne; Jan Krüssel, Lingen; Maren Lingers, Wietmarschen; Ute Mersmann, Wietmarschen; Vera Mersmann, Wietmarschen; Rieke Mess, Wietmarschen; Hannes Muntel, Wietmarschen; Stefanie Muntel, Wietmarschen; Emma Pohl, Lingen; Henrik Renemann, Lingen-Baccum; Philipp Schröer, Lingen; Tom Sievers, Lingen; Felicitas Transier, Lingen; Anja Voß, Lingen; Janik Weßling, Lingen; Anna Becke, Spelle; Leonie Bohlin, Spelle; Sarah Börjes, Spelle; Carla Brüggemann, Schapen; Johanna-Maria Evers, Spelle; Jan Felix, Spelle; Jonas Gottschalk, Spelle; Johanna Hensen, Lengerich; Sarah Kessens, Langen; Annika Muntel, Lengerich; Jonas Otting, Lünne; Julia Pelle, Spelle; Vera Ricker, Schapen; Emmanuel Robin, Spelle; Nele Schlangen, Gersten; Nico Schmidt, Lünne; Dennis Schülting, Spelle; Luca Schütte, Spelle; Anna Schütte, Spelle; Jacqueline Ungruh, Spelle; Annelie Vogeling, Lünne; Katharina Völker-Gerd, Lengerich; Lena Wilmes, Spelle; Jehona Behrami, Freren; Tim Conrad, Schapen; Michel Gohmann, Freren; Jule Sophie Herrmann, Freren; Carmen Holtkamp, Freren; Juliane Kock, Freren; Timon Rupprecht, Freren; Sebastian Schlütken, Freren; Melanie Snaadt, Beesten; Laura Stall, Messingen; Bastian Stelling, Schapen; Oskar Stöppel, Schapen; Michael Thuinemann, Freren; Felix Thünemann, Messingen; Jakob von der Haar, Schapen; Julia van Roje, Thuine; Andreas Vorbrook, Lengerich; Anna Peil, Schapen; Joris Boolke, Thuine; Vanessa Brink, Spelle; Carolin Dreising, Messingen; Emelie Josefin Freckmann, Lingen; Louisa Hoff, Freren; Sophia Krieger, Spelle; Michaela Krüssel, Lingen; Tristan Nietmann-Schulte, Langen; Pia Richter, Messingen; Maximilian Rohde, Lünne; Luisa Scheffer, Lingen; Lina Schröter, Lingen; Andrea Schüring, Spelle; Marcel Steinhaus, Freren; Jonah Teders, Spelle; Emily van Olfen, Lingen.