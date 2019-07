Kultiges: Was ist los am Wochenende im südlichen Emsland? CC-Editor öffnen

Am Wochenende darf geschlemmt werden beim Streetfood Festival auf dem Lingener Marktplatz. Foto: Michael Gründel

Lingen. Bei sommerlichen Temperaturen bieten sich am letzten Juliwochenende zahlreiche Veranstaltungen im Freien an: Streetfood Festival in Lingen, Familienpicknick in Spelle, Buchweizenblütenfest in Geeste sowie das Emsfestival in Rheine.