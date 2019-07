Osnabrück. Im Berufungsverfahren vor dem Landgericht gegen einen 58-Jährigen Angeklagten ist dessen Verurteilung wegen Betruges von einer Haft- in eine Geldstrafe geändert worden. Der Geschäftsführer eines Sanitärunternehmens hatte Vorauszahlungen von Kunden verbraucht, ohne die Aufträge dann auszuführen.

Ein Badezimmerneubau für 26.000 Euro und zwei Saunaeinbauten für 17.000 und 5.000 Euro – die Aufträge waren sehr lukrativ für den Geschäftsführer eines Sanitärunternehmens in Lingen. Vor allem, weil er einen Teil der Vorauszahlungen der Kunden zur Abtragung seines Schuldenberges verwenden konnte, der sich nach dem Gang in die Insolvenz der Firma aufgetürmt hatte. Gesetzwidrig aber war, dass er die zugesagten Arbeiten dann nicht ausführte und die Auftraggeber um ihre geleisteten Zahlungen betrogen wurden.



Das Amtsgericht in Lingen hatte den Angeklagten im April wegen Betrugs in drei Fällen zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt. Das war dem Mann, der alle Vorwürfe gegen ihn eingeräumt hatte, dann doch zu hoch gewesen und er war in die Berufung gegangen. Mit Erfolg, denn die Berufungskammer am Landgericht änderte das Urteil jetzt in eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 45 Euro um, 6750 Euro gesamt.

Taten eingeräumt

„Eine Freiheitsstrafe in diesem Fall zu verhängen ist zu viel“, erklärte der Vorsitzende Richter der Kammer in der Begründung des Gerichts. Der Angeklagte habe das Geld der Kunden angenommen, ohne eine Gegenleistung zu liefern, habe damit jedoch den Schuldendienst für die insolvente Firma bestritten. Betrug bleibe zwar Betrug, der Gesetzgeber aber habe für einem solchen Fall Geld- oder Freiheitsstrafen vorgesehen. Der Angeklagte habe die Taten voll umfänglich eingeräumt und stehe dafür ein. Auch sei er bisher strafrechtlich unbescholten geblieben, sodass eine Haftstrafe, zumal in der Höhe wie vom Amtsgericht ausgeworfen, nicht angemessen sei.

Die Kammer war in ihrem Urteilsspruch im Wesentlichen dem Antrag gefolgt, in dem eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen gefordert worden war. Der Ankläger hatte formuliert, der Angeklagte habe „den Karren aus dem Dreck ziehen wollen, sich dabei aber noch mehr verstrickt“. Da er aber den angerichteten Schaden bereits auf zivilrechtlichem Weg zu regulieren versucht habe, teilweise mit Erfolg, hatte sich der Staatsanwalt gegen die Verhängung einer Haftstrafe gewandt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.