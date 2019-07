Lingen. Das Sommerfest am Emslandmuseum Lingen im Rahmen des „Kultoursommers Emsland 2019“ hat am Sonntag zahlreiche Besucher angelockt.

Spinnen die im Museum? Keineswegs! Denn es braucht nicht viel, um Kinder neugierig und glücklich zu machen. Die kleinen Giganten, Sechs- und Achtfüßler sowie Tausendfüßler ziehen sie in ihren Bann. Wo die Eltern und Großeltern schon mal wegschauen, sie die Australische Gespensterschrecke, Dschungel-Nymphe, den Asiatischen Kaiserskorpion, Schaben und Wanzen, die Trichternetzspinne oder die Goliath-Vogelspinne auch mal als „ekelig“ bezeichnen, schauen Kinder entzückt und genau hin. „Das große Krabbeln“ in über 30 Terrarien interessiert sie sehr, und sie wissen oftmals mehr als die Erwachsenen. Im Experimentierlabor mit Mikroskopstationen gehen sie den zerbrechlichen Lebewesen auf den Grund, verschaffen sich bislang ungesehene Einblicke. Die siebenjährige Mia findet das alles „toll“ und lauscht den Erklärungen von Museumsmitarbeiterin Angelika Konen. Sie hat neben ihrem Wissen auch noch etwas anzubieten, was einige als schmackhaft bezeichnen, anderen eher den Kopf verdreht. „Die Mehlwürmer schmecken lecker, leicht nussig“, ist zu vernehmen. „Augen zu und rein“, wird der geröstete Buffalowurm angepriesen. Jan betrachtet lieber den Rosen- und Vierhornkäfer in seinen Händen.







Was die Kinder in der Insektenausstellung gesehen haben, können sie parallel am Kreativstand ausmalen. „Die Mädchen und Jungen machen das sehr schön, benutzen alle möglichen Farben“, sagt Kunstmaler Wolfgang Tautz. Konzentriert und mit viel Spaß bemalt die fünfjährige Lena ihre Vorlage.



Gleich um die Ecke schwingen Leandro, Justin und Anjeli den Hammer und versenken die zehn Zentimeter langen Nägel. Lob von Mama Sonja und Papa Jörn: „Das lief ja wie geschmiert, ging rein wie Butter“ freuen sie sich mit ihren Kindern.

Nicht nur an der Losbude gewinnt jedes Kind, darf kleine Flummi-Bälle oder Schlangen-Modelle mitnehmen. Geschicklichkeit, Feinmotorik und Ausdauer sind auch gefragt, um die gelben Plastik-Entchen im blauen Becken am Angelhaken herauszufischen. Die Kleinen sind stolz auf sich, vor allem Oma und Opa auf ihre Enkel. Der Stand „Zum rostigen Hufeisen“ lässt bei jedem Treffer ebenfalls die Kinderaugen glänzen, wenn das Hufeisen sich in der Stange verfängt. Kaffee und Kuchen gibt es draußen und im Kutscherhaus. Die Treppe rauf treten die Kinder ein in eine Märchenwelt bei „Feenstaub und Säbelrassel“ und versinken beim Vorlesen von Marion Lis in ihre eigene Phantasie.



Sonnenschein, leichter Wind – ideales Waschtagwetter. Auch am Sonntag. Hanni Rickling, Vorsitzende des Lingener Heimatvereins, weiß Kinder zu ermuntern, mit Kernseife, Waschbrett, Stampfer im Holzbottich oder in der Zinkwanne wie zur Urgroßomas Zeiten Wäsche zu waschen. „Kinderarbeit“ kann auch Vergnügen bereiten.

Reges Interesse herrscht wie immer beim Modellbau und große Freude, wenn nach und nach ein Auto, Flieger oder ein Eisenbahnhäuschen entsteht. Wie überall sitzen die Kinder mit ihren Eltern und Großeltern ruhig, konzentriert, freuen sich über ihre Ergebnisse und haben Spaß. „Das ist das Allerwichtigste“, betont Michael Brodhaecker. Und das war auch beim gesamten Sommerfest 2019 zu erkennen.