Bei Deichverlegung in Schepsdorf sind noch viele Fragen offen

Wird auf dieser Fläche ein Baugebiet entstehen? Bevor diese Frage beantwortet werden kann, müssen erst noch viele andere geklärt werden. Foto: Wilfried Roggendorf

Lingen. Es ist völlig normales Handeln der Verwaltung, Dinge auf ihre Umsetzbarkeit zu prüfen, bevor sie mit Vorschlägen in die Politik und an die Öffentlichkeit geht. Dies gilt auch für die Überlegung, durch eine Verlegung des Deiches an der Nordlohner Straße neue Baugrundstücke in Schepsdorf zu schaffen.